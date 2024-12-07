Hyundai та Kia представили роботизоване плече X-ble Shoulder для працівників на складальних конвейєрах07.12.24
Hyundai Motor та Kia Corporation представили інноваційний пристрій для полегшення фізичної праці – роботизоване плече X-ble Shoulder. Це перший пристрій у лінійці X-ble, призначеної для зниження фізичних навантажень на працівників у різних галузях. Пристрій був представлений на заході Wearable Robot Tech Day, який пройшов у Hyundai Motorstudio Goyang, неподалік Сеула.
X-ble Shoulder є жилетом, який одягається на тіло і допомагає при виконанні завдань, пов’язаних з підняттям або утриманням об’єктів над головою. Воно компенсує зусилля рук і знижує навантаження на плечі, зменшуючи напругу передніх і бічних м’язів дельтовидних до 30%. Пристрій не використовує акумулятор, а його механічний модуль генерує допоміжну силу за допомогою патентованої багатоланкової структури. Важить воно 1,9 кг та може бути відрегульоване під тіло користувача.
X-ble Shoulder дозволяє
- Знижувати ризик травм;
- Підвищувати ефективність праці;
- Забезпечувати комфорт при тривалих робочих змінах.
Пристрій виконаний з легких та міцних матеріалів, а критичні елементи захищені ударостійкими накладками. Воно підійде для використання у таких галузях, як будівництво, авіація, автомобільна промисловість, сільське господарство, логістика та суднобудування.
X-ble Shoulder буде впроваджуватися у виробничі та сервісні підрозділи Hyundai Motor та Kia, а до середини десятиліття планується розширити продажі у 27 філій Hyundai Motor Group та зовнішні компанії. На закордонні ринки, включаючи Європу та Північну Америку, пристрій надійде 2026 року.
Крім X-ble Shoulder, у компанії працюють над іншими моделями: X-ble Waist для захисту спини та X-ble MEX для реабілітації людей із порушеннями ходьби. Очікується, що ринок екзоскелетів, за прогнозами, до 2029 року може сягнути $10,25 мільярдів.
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Hyundai та Kia представили роботизоване плече X-ble Shoulder для працівників на складальних конвейєрах автомобіль робот розробка
X-ble Shoulder є жилетом, який одягається на тіло і допомагає при виконанні завдань, пов’язаних з підняттям або утриманням об’єктів над головою.
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