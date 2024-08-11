Huawei Stelato S9 — премиальный электрокар с запасом хода 820 км11.08.24
Huawei представила свой первый премиальный электрический седан Stelato S9, разработанный в сотрудничестве с BAIC Group. Автомобиль предлагает ряд премиальных характеристик и технологий, включая быструю зарядку, которая позволяет заполнить 30-80% батареи всего за 15 минут. Реализованы система Advanced Driving System 3.0 и система предотвращения столкновений CAS 3.0.
Huawei Stelato S9 доступен в двух вариантах — Max и Ultra, с ценами от 399 800 юаней (около 51 900 евро) до 449 800 юаней (около 58 300 евро). Обе версии оснащены батареей емкостью 100 кВт/ч, обеспечивающей запас хода до 816 км для Max и 721 км для Ultra по CLTC.
Модель Ultra дополнительно предлагает сиденье с функцией невесомости и 32-дюймовый проекционный экран. Автомобиль имеет длину 5160 мм и колесную базу 3050 мм, а также оснащен дисками размером 20 или 21 дюйм.
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Huawei Stelato S9 — премиальный электрокар с запасом хода 820 кмHuawei Китай электротранспорт
Huawei Stelato S9 доступен в двух вариантах — Max и Ultra. Они оснащены батареей емкостью 100 кВт/ч, обеспечивающей запас хода до 816 км для Max и 721 км для Ultra по CLTC.
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