Huawei Stelato S9 – преміальний електрокар із запасом ходу 820 км11.08.24
Huawei представила свій перший преміальний електричний седан Stelato S9, розроблений у співпраці з BAIC Group. Автомобіль пропонує ряд преміальних характеристик та технологій, включаючи швидку зарядку, що дозволяє заповнити 30-80% батареї лише за 15 хвилин. Реалізовано систему Advanced Driving System 3.0 та систему запобігання зіткненням CAS 3.0.
Huawei Stelato S9 доступний у двох варіантах – Max і Ultra, з цінами від 399 800 юанів (близько 51 900 євро) до 449 800 юанів (близько 58 300 євро). Обидві версії оснащені батареєю ємністю 100 кВт/год, що забезпечує запас ходу до 816 км Max і 721 км Ultra по CLTC.
Він виготовлений компанією BAIC BluePark під брендом Stelato у співпраці з HIMA, мультибрендовим автомобільним альянсом Huawei.
Модель Ultra додатково пропонує сидіння з функцією невагомості та 32-дюймовий проекційний екран. Автомобіль має довжину 5160 мм та колісну базу 3050 мм, а також оснащений дисками розміром 20 або 21 дюйм.
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