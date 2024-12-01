Huawei полностью откажется от Android в 2025 году в пользу своей Harmony OS Next01.12.24
Huawei объявила, что с 2025 года её смартфоны больше не будут работать на Android, а полностью перейдут на собственную операционную систему Harmony OS Next. Эта система не поддерживает Android-приложения, что означает, что Huawei активно работает над созданием собственной экосистемы. На данный момент уже около 10 000 приложений совместимы с Harmony OS Next, и к 2025 году компания планирует достичь отметки в 100 000.
Новые флагманы, включая серию Mate 70 и складной Mate X6, будут первыми устройствами с Harmony OS Next. Однако на старте эти модели будут работать на Harmony OS 4.3, которая частично основана на Android. Они смогут обновиться до новой системы, как только она станет доступна.
В настоящее время большинство работников китайской компьютерной индустрии полагаются на C++ и Java с точки зрения языков программирования. В долгосрочной перспективе это, вероятно, могло бы сделать Китай значительно зависимым от влияния чужих экосистем.
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Huawei полностью откажется от Android в 2025 году в пользу своей Harmony OS Next Huawei Андроид операционная система
Harmony OS Next не поддерживает Android-приложения, что означает, что Huawei активно работает над созданием собственной экосистемы.
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