Huawei полностью откажется от Android в 2025 году в пользу своей Harmony OS Next

Huawei объявила, что с 2025 года её смартфоны больше не будут работать на Android, а полностью перейдут на собственную операционную систему Harmony OS Next. Эта система не поддерживает Android-приложения, что означает, что Huawei активно работает над созданием собственной экосистемы. На данный момент уже около 10 000 приложений совместимы с Harmony OS Next, и к 2025 году компания планирует достичь отметки в 100 000.

Новые флагманы, включая серию Mate 70 и складной Mate X6, будут первыми устройствами с Harmony OS Next. Однако на старте эти модели будут работать на Harmony OS 4.3, которая частично основана на Android. Они смогут обновиться до новой системы, как только она станет доступна.

Разработки Huawei На конференции разработчиков HDC 2024 компания Huawei представила новый язык программирования Cangjie для создания интеллектуальных приложений. Cangjie интегрирован с экосистемой HarmonyOS и предлагает многосценарность. Он поддерживает функциональный и объектно-ориентированный стили программирования, а также включает функции определения типов, генерики и сопоставление шаблонов. По словам экспертов, основное предназначение Cangjie – в объединении двух программных платформ от Huawei: Harmony OS и OpenEuler в сфере разработки приложений. Cangjie имеет встроенную структуру AgentDSL, что упрощает сотрудничество агентов и символические выражения. Язык разработан как масштабируемый, с модульной конструкцией для различных сценариев и поддержкой доменно-ориентированной разработки. Система базируется на коммерческом дистрибутиве EulerOS, который, в свою очередь, является ответвлением пакетной базы CentOS. OpenEuler оптимизирована для работы на серверах с процессорами ARM.

В настоящее время большинство работников китайской компьютерной индустрии полагаются на C++ и Java с точки зрения языков программирования. В долгосрочной перспективе это, вероятно, могло бы сделать Китай значительно зависимым от влияния чужих экосистем.

Язык использует потоки пользовательского режима и библиотеки одновременных объектов для упрощения разработки и улучшения использования ресурсов. Компилятор и среда выполнения оптимизированы для повышения эффективности. Кроме того, Cangjie предлагает инструментарий разработки, включая отладку, статическую проверку, анализ производительности и тестирование. Интересно что первые упоминании языка программирования Хуавей появились еще в 2019 году. Тогда власти США ограничили компании доступ к сервисам Google, из-за чего китайский бренд потерял возможность производить смартфоны на операционной системе Android и перешел на собственную Harmony OS.