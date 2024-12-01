Huawei повністю відмовиться від Android у 2025 році на користь своєї Harmony OS Next01.12.24
Huawei оголосила, що з 2025 року її смартфони більше не працюватимуть на Android, а повністю перейдуть на власну операційну систему Harmony OS Next. Ця система не підтримує Android-програми, що означає, що Huawei активно працює над створенням власної екосистеми. На даний момент вже близько 10 000 додатків сумісні з Harmony OS Next, і до 2025 року компанія планує досягти позначки 100 000.
Нові флагмани, включаючи серію Mate 70 та доладний Mate X6, будуть першими пристроями з Harmony OS Next. Однак на старті ці моделі працюватимуть на Harmony OS 4.3, яка частково базується на Android. Вони зможуть оновитись до нової системи, як тільки вона стане доступною.
В даний час більшість працівників китайської комп’ютерної індустрії покладаються на C++ і Java з точки зору мов програмування. Мова використовує потоки користувальницького режиму та бібліотеки одночасних об’єктів для спрощення розробки та покращення використання ресурсів. Компілятор та середовище виконання оптимізовані для підвищення ефективності.
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