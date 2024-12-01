Huawei повністю відмовиться від Android у 2025 році на користь своєї Harmony OS Next

Huawei оголосила, що з 2025 року її смартфони більше не працюватимуть на Android, а повністю перейдуть на власну операційну систему Harmony OS Next. Ця система не підтримує Android-програми, що означає, що Huawei активно працює над створенням власної екосистеми. На даний момент вже близько 10 000 додатків сумісні з Harmony OS Next, і до 2025 року компанія планує досягти позначки 100 000.

Нові флагмани, включаючи серію Mate 70 та доладний Mate X6, будуть першими пристроями з Harmony OS Next. Однак на старті ці моделі працюватимуть на Harmony OS 4.3, яка частково базується на Android. Вони зможуть оновитись до нової системи, як тільки вона стане доступною.

Розробки Huawei На конференції розробників HDC 2024 компанія Huawei представила нову мову програмування Cangjie для створення інтелектуальних додатків. За словами експертів, основне призначення Cangjie – об’єднання двох програмних платформ від Huawei: Harmony OS та OpenEuler у сфері розробки додатків. Cangjie має вбудовану структуру AgentDSL, що спрощує співпрацю агентів та символічні вирази Мова розроблена як масштабована, з модульною конструкцією для різних сценаріїв та підтримкою доменно-орієнтованої розробки. Система базується на комерційному дистрибутиві EulerOS, який є відгалуженням пакетної бази CentOS оптимізована для роботи на серверах з процесорами ARM.

В даний час більшість працівників китайської комп’ютерної індустрії покладаються на C++ і Java з точки зору мов програмування. Мова використовує потоки користувальницького режиму та бібліотеки одночасних об’єктів для спрощення розробки та покращення використання ресурсів. Компілятор та середовище виконання оптимізовані для підвищення ефективності.

Цікаво, що перші згадки мови програмування Хуавей з’явилися ще в 2019 році. Тоді влада США обмежила компанії доступ до сервісів Google, через що китайський бренд втратив можливість виробляти смартфони на операційній системі Android і перейшов на власну Harmony OS.