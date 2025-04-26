Honor GT Pro — смартфон с производительностью как у Galaxy S25 Ultra, но вдвое дешевле26.04.25
Honor официально представила свой новый флагманский смартфон GT Pro. На бумаге устройство выглядит более мощным, чем большинство конкурентов и при этом существенно дешевле. Его часто сравнивают с Galaxy S25 Ultra – не только из-за подобного дизайна, но и из-за новейших компонентов, хотя в случае Honor их еще больше, а цена – почти вдвое ниже.
GT Pro получил флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite – тот же, что и у Galaxy S25 Ultra. Samsung, правда, использует разогнанную версию чипа (Leading Edition) с частотой CPU до 4,47 ГГц вместо стандартных 4,32 ГГц.
Honor предлагает конфигурации из 12 или 16 ГБ оперативной памяти, а объем накопителя варьируется от 256 ГБ до 1 ТБ. Аккумулятор на 7200 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. Устройство защищено от воды и пыли в соответствии со стандартами IP68 и IP69.
Смартфон обладает 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+ (2800×1264), частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и максимальной яркостью до 6000 нит (глобальная — 1600 нит).
Камеры
Основная камера – тройная:
- главный сенсор на 50 МП (формат 1/1,56″, оптическая стабилизация),
- ультраширокий модуль на 50 МП (угол обзора 122°, макросъемка с 2,5 см),
- телефото-модуль на 200 МП с OIS, 3-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом.
Фронтальная камера также на 50 МП, поддерживает видеозапись в формате 4K при 60 к/с.
Цены
Honor GT Pro уже доступен в Китае в белом, черном и золотистом цветах. Стоимость зависит от конфигурации:
- 12 ГБ + 256 ГБ — $505 / €445
- 12 ГБ + 512 ГБ — $545 / €480
- 16 ГБ + 512 ГБ — $585 / €515
- 16 ГБ + 1 ТБ — $655 / €575
Следует учитывать, что глобальные цены могут отличаться.
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