Honor GT Pro – смартфон з продуктивністю як у Galaxy S25 Ultra, але вдвічі дешевше26.04.25
Honor офіційно презентувала свій новий флагманський смартфон GT Pro. На папері пристрій виглядає потужнішим, ніж більшість конкурентів і при цьому суттєво дешевше. Його часто порівнюють з Galaxy S25 Ultra – не тільки через подібний дизайн, але й новітні компоненти, хоча у випадку Honor їх ще більше, а ціна – майже вдвічі нижча.
GT Pro отримав флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite – той самий, що і у Galaxy S25 Ultra. Samsung, щоправда, використовує розігнану версію чіпа (Leading Edition) із частотою CPU до 4,47 ГГц замість стандартних 4,32 ГГц.
Honor пропонує конфігурації з 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті, а об’єм накопичувача варіюється від 256 ГБ до 1 ТБ. Акумулятор на 7200 мач підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт. Пристрій захищений від води та пилу відповідно до стандартів IP68 та IP69.
Смартфон має 6,78-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю FHD+ (2800×1264), частотою оновлення 120 Гц, підтримкою HDR10+ і максимальною яскравістю до 6000 ніт (глобальна — 1600 ніт).
Камери
Основна камера – потрійна:
- головний сенсор на 50 МП (формат 1/1,56″, оптична стабілізація),
- ультраширокий модуль на 50 МП (кут огляду 122°, макрозйомка з 2,5 см),
- телефото-модуль на 200 МП з OIS, 3-кратним оптичним та 50-кратним цифровим зумом.
Фронтальна камера також на 50 МП, підтримує відео у форматі 4K при 60 к/с.
Ціни
Honor GT Pro вже доступний у Китаї у білому, чорному та золотистому кольорах. Вартість залежить від конфігурації:
- 12 ГБ + 256 ГБ – $505 / €445
- 12 ГБ + 512 ГБ – $545 / €480
- 16 ГБ + 512 ГБ – $585 / €515
- 16 ГБ + 1 ТБ – $655 / €575
Слід зважати на те, що глобальні ціни можуть відрізнятися.
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