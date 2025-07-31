Honda N-One e: выпустили в серийной версии

После эффектного дебюта в камуфляже на Фестивале скорости в Гудвуде, компактный электромобиль Honda N-One e: официально представлен в серийной версии на внутреннем рынке Японии. Это очередная новинка в сегменте кей-каров — малолитражек, разработанных с учётом жёстких японских ограничений по размерам и мощности.

Honda N-One e: — это небольшой городской хэтчбек с высоким кузовом, минималистичным дизайном и маленькими колёсами. В отличие от шоу-кара с расширенными арками, серийная версия строго соответствует требованиям кей-класса:

длина не превышает 3400 мм,

мощность электромотора — не более 64 л.с.

Характеристики ещё не раскрыты повністю, но, скорее всего, используется та же силовая установка, что и у N-Van e:, с запасом хода до 245 км. Быстрая зарядка мощностью 50 кВт позволяет восполнить заряд примерно за 30 минут.

Несмотря на простоту, салон выглядит аккуратно и вполне современно:

физические кнопки и привычный селектор трансмиссии,

регулятор громкости,

отдельная кнопка для включения режима езды одной педалью,

полочка под смартфон (без беспроводной зарядки),

задние сиденья складываются в пропорции 50:50.

Главной неожиданностью стала поддержка функции V2L (vehicle-to-load) — автомобиль может работать как внешний источник питания для ноутбуков, бытовой техники или электровелосипедов. Для этого потребуется фирменный адаптер Honda из каталога аксессуаров.

Также в комплектации доступны:

светодиодный индикатор заряда на панели приборов,

декоративные наклейки в ретро-стиле для кузова.

Продажи в Японии стартуют в сентябре 2025 года, а европейская премьера ожидается в том же месяце на выставке IAA Mobility в Мюнхене.