Honda N-One e: выпустили в серийной версии31.07.25
После эффектного дебюта в камуфляже на Фестивале скорости в Гудвуде, компактный электромобиль Honda N-One e: официально представлен в серийной версии на внутреннем рынке Японии. Это очередная новинка в сегменте кей-каров — малолитражек, разработанных с учётом жёстких японских ограничений по размерам и мощности.
Honda N-One e: — это небольшой городской хэтчбек с высоким кузовом, минималистичным дизайном и маленькими колёсами. В отличие от шоу-кара с расширенными арками, серийная версия строго соответствует требованиям кей-класса:
- длина не превышает 3400 мм,
- мощность электромотора — не более 64 л.с.
Характеристики ещё не раскрыты повністю, но, скорее всего, используется та же силовая установка, что и у N-Van e:, с запасом хода до 245 км. Быстрая зарядка мощностью 50 кВт позволяет восполнить заряд примерно за 30 минут.
Несмотря на простоту, салон выглядит аккуратно и вполне современно:
- физические кнопки и привычный селектор трансмиссии,
- регулятор громкости,
- отдельная кнопка для включения режима езды одной педалью,
- полочка под смартфон (без беспроводной зарядки),
- задние сиденья складываются в пропорции 50:50.
Главной неожиданностью стала поддержка функции V2L (vehicle-to-load) — автомобиль может работать как внешний источник питания для ноутбуков, бытовой техники или электровелосипедов. Для этого потребуется фирменный адаптер Honda из каталога аксессуаров.
Также в комплектации доступны:
- светодиодный индикатор заряда на панели приборов,
- декоративные наклейки в ретро-стиле для кузова.
Продажи в Японии стартуют в сентябре 2025 года, а европейская премьера ожидается в том же месяце на выставке IAA Mobility в Мюнхене.
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