Honda N-One e: випустили у серійній версії31.07.25
Після ефектного дебюту в камуфляжі на Фестивалі швидкості в Гудвуді компактний електромобіль Honda N-One e: офіційно представлений у серійній версії на внутрішньому ринку Японії. Це чергова новинка в сегменті кей-карів – малолітражок, розроблених з урахуванням жорстких японських обмежень за розмірами та потужністю.
Honda N-One e: це невеликий міський хетчбек з високим кузовом, мінімалістичним дизайном і маленькими колесами. На відміну від шоу-кара з розширеними арками, серійна версія відповідає вимогам кей-класу:
- довжина не перевищує 3400 мм,
- потужність електромотора – не більше 64 к.с.
Характеристики ще не розкриті повністю, але, швидше за все, використовується та ж силова установка, що й у N-Van e: із запасом ходу до 245 км. Швидке заряджання потужністю 50 кВт дозволяє заповнити заряд приблизно за 30 хвилин.
Незважаючи на простоту, салон виглядає акуратно і цілком сучасно:
- фізичні кнопки та звичний селектор трансмісії,
- регулятор гучності,
- окрема кнопка для включення режиму їзди однією педаллю,
- поличка під смартфон (без бездротової зарядки),
- задні сидіння складаються в пропорції 50:50.
Головною несподіванкою стала підтримка функції V2L (vehicle-to-load) – автомобіль може працювати як зовнішнє джерело живлення для ноутбуків, побутової техніки чи електровелосипедів. Для цього буде потрібно фірмовий адаптер Honda з каталогу аксесуарів.
Також у комплектації доступні:
- світлодіодний індикатор заряду на панелі приладів,
- декоративні наклейки у ретро-стилі для кузова.
Продажі в Японії стартують у вересні 2025 року, а європейська прем’єра очікується того ж місяця на виставці IAA Mobility у Мюнхені.
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