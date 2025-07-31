Honda N-One e: випустили у серійній версії

Після ефектного дебюту в камуфляжі на Фестивалі швидкості в Гудвуді компактний електромобіль Honda N-One e: офіційно представлений у серійній версії на внутрішньому ринку Японії. Це чергова новинка в сегменті кей-карів – малолітражок, розроблених з урахуванням жорстких японських обмежень за розмірами та потужністю.

Honda N-One e: це невеликий міський хетчбек з високим кузовом, мінімалістичним дизайном і маленькими колесами. На відміну від шоу-кара з розширеними арками, серійна версія відповідає вимогам кей-класу:

довжина не перевищує 3400 мм,

потужність електромотора – не більше 64 к.с.

Характеристики ще не розкриті повністю, але, швидше за все, використовується та ж силова установка, що й у N-Van e: із запасом ходу до 245 км. Швидке заряджання потужністю 50 кВт дозволяє заповнити заряд приблизно за 30 хвилин.

Незважаючи на простоту, салон виглядає акуратно і цілком сучасно:

фізичні кнопки та звичний селектор трансмісії,

регулятор гучності,

окрема кнопка для включення режиму їзди однією педаллю,

поличка під смартфон (без бездротової зарядки),

задні сидіння складаються в пропорції 50:50.

Головною несподіванкою стала підтримка функції V2L (vehicle-to-load) – автомобіль може працювати як зовнішнє джерело живлення для ноутбуків, побутової техніки чи електровелосипедів. Для цього буде потрібно фірмовий адаптер Honda з каталогу аксесуарів.

Також у комплектації доступні:

світлодіодний індикатор заряду на панелі приладів,

декоративні наклейки у ретро-стилі для кузова.

Продажі в Японії стартують у вересні 2025 року, а європейська прем’єра очікується того ж місяця на виставці IAA Mobility у Мюнхені.