Harley-Davidson создала уникальный мотоцикл по мотивам игры Doom: The Dark Ages

Bethesda слилась с Harley-Davidson, чтобы вывести концепт фанатского мотоцикла на новый уровень. Результатом стала эксклюзивная версия байка Sportster S, вдохновленная атмосферой DOOM: The Dark Ages – новой части культового шутера, которая выйдет уже 15 мая. Байк, созданный в сотрудничестве с художниками id Software, выглядит так, будто только что вырвался из адского портала.

Главная визуальная особенность – фары в виде пасти нового механического дракона Serrat. Именно он станет одним из монстров в грядущей игре. Передняя часть мотоцикла почти полностью повторяет очертания чудовища, а по корпусу разбросаны элементы средневековой брони, волшебные руны и неоновая подсветка. При движении байк проецирует крылья дракона прямо на асфальт — и выглядит это так, словно вы летите в бой, а не едете по улице.

Вместе с мотоциклом в рамках коллаборации подготовили полноценный образ охотника на демонов. Кожаная куртка, красный шлем с заостренным узором и металлические шипы – в такой экипировке вас не спутают даже в самом сердце ада.

Увидеть байк вживую можно будет во время праздничной презентации DOOM: The Dark Ages в Сиднее 16 мая. Мероприятие пройдет в Culture Kings на George Street с 19:00 до 21:00 по местному времени. Там один из участников получит шанс выиграть уникальный мотоцикл, тематический мерч, коллекционные издания игры и другие призы.

DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая для PS5, Xbox Series X|S и ПК. В новой части создатели обновили систему Glory Kill, сделав расчленение демонов еще более грубым и динамичным.