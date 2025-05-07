Harley-Davidson створила унікальний мотоцикл за мотивами гри Doom: The Dark Ages07.05.25
Bethesda злилася з Harley-Davidson щоб вивести концепт фанатського мотоцикла на новий рівень. Результатом стала ексклюзивна версія мотоцикла Sportster S, натхненна атмосферою DOOM: The Dark Ages – нової частини культового шутера, яка вийде вже 15 травня. Байк, створений у співпраці з художниками id Software, виглядає так, ніби щойно вирвався з пекельного порталу.
Головна візуальна особливість – фари у вигляді пащі нового механічного дракона Serrat. Саме він стане одним із монстрів у майбутній грі. Передня частина мотоцикла майже повністю повторює контури чудовиська, а по корпусу розкидані елементи середньовічної броні, чарівні руни та неонове підсвічування. Під час руху байк проектує крила дракона прямо на асфальт — і виглядає це так, ніби ви летить у бій, а не їдете вулицею.
Разом із мотоциклом у рамках колаборації підготували повноцінний образ мисливця на демонів. Шкіряна куртка, червоний шолом із загостреним візерунком та металеві шипи – у такому екіпіруванні вас не сплутають навіть у самому серці пекла.
Побачити байк наживо можна буде під час святкової презентації DOOM: The Dark Ages у Сіднеї 16 травня. Захід пройде у Culture Kings на George Street з 19:00 до 21:00 за місцевим часом. Там один із учасників отримає шанс виграти унікальний мотоцикл, тематичний мерч, колекційні видання гри та інші призи.
DOOM: The Dark Ages вийде 15 травня для PS5, Xbox Series X|S та ПК. У новій частині автори оновили систему Glory Kill, зробивши розчленування демонів ще більш грубим і динамічним.
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