Хакеры из россии используют активатор Windows KMS для кражи персональных данных украинцев16.02.25
Российская хакерская группа Sandworm атакует украинских пользователей Windows с помощью троянов в активаторах KMS и поддельных обновлениях.
Исследователи EclecticIQ обнаружили кибератаки, начавшиеся в конце 2023 года, которые связывают с группировкой Sandworm (APT44). Хакеры используют загрузчик BACKORDER для распространения вредоносного ПО DarkCrystal RAT (DcRAT), а также регистрируют атакующие домены через ProtonMail.
Sandworm внедряет трояны через поддельные активаторы Windows KMS. После установки они отключают Windows Defender, записывают нажатия клавиш, похищают файлы cookie, пароли и системную информацию, а затем передают их на серверы злоумышленников.
Хакеры используют распространённость пиратского ПО в Украине, включая госучреждения, чтобы массово заражать устройства. EclecticIQ предупреждает, что атаки Sandworm представляют серьёзную угрозу национальной безопасности и критической инфраструктуре.
В первой половине 2024 г. российские хакерские группировки сместили фокус своих кибератак на цели, связанные с боевыми действиями и поставщиками услуг. Об этом говорится в аналитическом отчете «российские кибероперации» за первое полугодие 2024 года, подготовленном специалистами Госспецсвязи.
По данным отчета, если раньше российские хакеры сосредотачивались на одноразовых атаках, то теперь их стратегия направлена на закрепление в системах, скрытое получение информации и использование киберсредств для сбора данных о результатах их физических ударов.
Госспецсвязи отмечает, что ИТ-сектор демонстрирует высокую способность быстрого восстановления после кибератак и даже усиливается после каждого инцидента. В отчете также анализируются новые тенденции в тактике российских хакеров, определяются новые угрозы и приводятся уроки, вынесенные украинскими киберзащитниками из этого опыта.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Новая клавиатура Logitech G PRO X TKL RAPID не просто предлагает фирменно высокое качество и механические переключатели. Она также позволяет менять некоторые параметры срабатывания кнопок. Расскажем подробнее
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Хакеры из россии используют активатор Windows KMS для кражи персональных данных украинцев война хакер
Исследователи EclecticIQ обнаружили кибератаки, начавшиеся в конце 2023 года, которые связывают с группировкой Sandworm (APT44).
Цены Samsung Galaxy S25 в Украине. Начались официальные продажи Samsung смартфон события в Украине
Компания Samsung Electronics Украина сообщила о старте продаж смартфонов новой серии Galaxy S25.
Хакеры из россии используют активатор Windows KMS для кражи персональных данных украинцев
Цены Samsung Galaxy S25 в Украине. Начались официальные продажи
Google проведет конференцию разработчиков I/O 20 мая 2025 года
Мини-ПК Asus NUC 15 Pro основаны на платформе Intel Arrow Lake-H
Кроссовер Hyundai Casper Electric Cross получил внедорожный обвес
Asus Cobble — стильный корпус для SSD
YouTube в США чаще смотрят на телевизорах чем смартфонах
Вышла версия Media Player Classic 2.4.0. Его можно скачать бесплатно
Наушники Apple PowerBeats Pro 2 получили мониторинг сердечного ритма
Илон Маск откупится от Трампа за $10 миллионов для урегулирования судебного иска по соц сети X
Спустя неделю со старта продаж уже зафиксирован случай оплавления разъема питания GeForce RTX 5090
Asus Zenbook DUO нового поколения с двумя сенсорными OLED-экранами 3K уже в Украине
Инвестиции в ИИ вырастут за 2025 год вдвое