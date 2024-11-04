GTA V на ПК наконец-то получит улучшения как на консолях — больше NPC, ретрейсинг, 3D-звук и т.д.

Rockstar планирует выпустить улучшенную версию GTA 5 для ПК в 2025 году. То есть это все еще приносящая прибыль игра, которая вышла в 2013 году.

Rockstar Games наконец подтвердила, что обновления из версии Grand Theft Auto V: Expanded and Enhanced, выпущенной почти три года назад для консолей Xbox Series X|S и PlayStation 5, станут доступны и на ПК. Эта версия принесла улучшенную графику, быстрее загружающиеся уровни и другие особенности, которые до сих пор были доступны только на консолях.

Хотя полный перечень нововведений для ПК еще не объявлен, ожидается, что основные улучшения с консолей будут перенесены. В числе возможных функций — трассировка лучей для более реалистичных отражений, повышенная плотность трафика и количество NPC, улучшенные текстуры и спецэффекты, поддержка 3D-звука, HDR и добавление дикой природы. Скорость загрузок и переключения между персонажами на ПК, как и на консолях, будет зависеть от типа накопителя.

Дата выхода обновления для ПК-версии еще не определена, но Rockstar намекнула, что релиз состоится «в новом году».

Grand Theft Auto V за более чем 10 лет стала культовой игрой, завоевав любовь миллионов людей по всему миру.

Эта игра от Rockstar остаётся конкурентоспособной даже спустя годы, часто опережая новинки по продажам.

Согласно отчету компании Take-Two Interactive за четвертый квартал и весь 2024 финансовый год, Grand Theft Auto V продалась в количестве 200 миллионов копий на всех платформах.

Это третий результат за всю историю видеоигр. Лучше ситуация только у Minecraft (300+ миллионов) и Tetris (500+ миллионов).

Также было отмечено, что аудитория Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online увеличилась на 35% и 23% соответственно за 2023 год. ГТА 5 доступна на ПК, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One и Xbox Series.