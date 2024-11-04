GTA V на ПК отримає поліпшення як на консолях – більше NPC, ретрейсинг, 3D-звук і т.д.

Rockstar планує випустити покращену версію GTA 5 для ПК у 2025 році. Тобто це гра, що все ще приносить прибуток, яка вийшла в 2013 році.

Rockstar Games нарешті підтвердила, що оновлення з версії Grand Theft Auto V: Expanded and Enhanced, випущеної майже три роки тому для консолей Xbox Series X|S та PlayStation 5, стануть доступними і на ПК. Ця версія принесла поліпшену графіку, рівні, що завантажуються, та інші особливості, які досі були доступні тільки на консолях.

Хоча повний перелік нововведень для ПК ще не оголошено, очікується, що основні покращення з консолей буде перенесено. Серед можливих функцій — трасування променів для більш реалістичних відображень, підвищена щільність трафіку та кількість NPC, покращені текстури та спецефекти, підтримка 3D-звуку, HDR та додавання дикої природи. Швидкість завантажень та перемикання між персонажами на ПК, як і на консолях, залежатиме від типу накопичувача.

Дата виходу поновлення для ПК-версії ще не визначена, але Rockstar натякнула, що реліз відбудеться «в новому році».

Grand Theft Auto V за більш ніж 10 років стала культовою грою, завоювавши кохання мільйонів людей по всьому світу.

Ця гра від Rockstar залишається конкурентоспроможною навіть через роки, часто випереджаючи новинки з продажу.

Згідно зі звітом компанії Take-Two Interactive за четвертий квартал і весь 2024 фінансовий рік, Grand Theft Auto V продалася у кількості 200 мільйонів копій на всіх платформах.

Це третій результат за історію відеоігор. Найкраща ситуація тільки у Minecraft (300+ мільйонів) та Tetris (500+ мільйонів).

Також було відзначено, що аудиторія Grand Theft Auto V та Grand Theft Auto Online збільшилася на 35% та 23% відповідно за 2023 рік. ГТА 5 доступна на ПК, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One і Xbox Series.