GoPro Hero 13 Black и Hero — новые экшн-камеры в обычном и уменьшенном размере

GoPro представила две новые экшн-камеры: GoPro Hero 13 Black и более компактную GoPro Hero.

GoPro Hero 13 Black выделяется встроенной системой шумоподавления и поддержкой HLG HDR и 10-битного видео в формате G-Log. Камера поддерживает замедленную съемку в формате 720p при 400 кадрах в секунду, 900p при 360 кадрах и 5,3K при 120 кадрах.

Обновление беспроводного модуля до Wi-Fi 6 позволяет увеличивать скорость передачи данных до 40%. Среди новых функций — магнитное крепление, магнитная зарядка и три новых объектива. Аккумулятор также улучшен на 10% по сравнению с предыдущей версией.

GoPro также выпустила набор объективов серии HB для Hero 13 Black. Ultra Wide Lens Mod ($99,99) предлагает угол обзора 177 градусов с соотношением сторон 1:1. Macro Lens Mod ($129,99) позволяет снимать макро, но не фокусируется ближе 11 см. Anamorphic Lens Mod ($129,99) обеспечивает запись в формате 21:9 и эффект бликов в киношном стиле.

Hero 13 Black поддерживает запись HLG HDR и 10-битное видео в G-Log, имеет новый режим замедленной съемки до 400 кадров в секунду и обновленный модуль Wi-Fi 6. Камера также получила магнитное крепление, магнитную зарядку и набор новых объективов, включая Ultra Wide, Macro и Anamorphic. GoPro Hero на 35% меньше и 46% легче, весит 86 г, поддерживает запись 4K со скоростью 30 кадров в секунду, и предлагает до 155 минут работы.

Компактная экшн-камера GoPro Hero на 35% меньше и на 46% легче чем Hero 13 Black. Она весит 86 г. Компания говорит, что ее встроенный аккумулятор может работать примерно до 155 минут при записи видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Она также записывает видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду и может делать замедленные съемки 2,7K со скоростью 60 кадров в секунду.

Купить GoPro Hero 13 Black можно будет за $399, а Hero — $199. Продажи начнутся 10 и 22 сентября, соответственно. Объективы Ultra Wide и Macro Lens можно будет купить с 10 сентября, Anamorphic Lens — только с 2025 года.