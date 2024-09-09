GoPro Hero 13 Black та Hero – нові екшн-камери у звичайному та зменшеному розмірі

GoPro представила дві нові екшн-камери: GoPro Hero 13 Black і компактнішу GoPro Hero.

GoPro Hero 13 Black виділяється вбудованою системою шумоподавлення та підтримкою HLG HDR та 10-бітного відео у форматі G-Log. Камера підтримує уповільнену зйомку у форматі 720p при 400 кадрах за секунду, 900p при 360 кадрах та 5,3K при 120 кадрах.

Оновлення бездротового модуля Wi-Fi 6 дозволяє збільшувати швидкість передачі даних до 40%. Серед нових функцій — магнітне кріплення, магнітна зарядка та три нові об’єктиви. Акумулятор також покращено на 10% у порівнянні з попередньою версією.

GoPro також випустила набір об’єктивів серії HB Hero 13 Black. Ultra Wide Lens Mod ($99,99) пропонує кут огляду 177 градусів із співвідношенням сторін 1:1. Macro Lens Mod ($129,99) дозволяє знімати макро, але не фокусується ближче 11 см. Anamorphic Lens Mod ($129,99) забезпечує запис у форматі 21:9 та ефект відблисків у кіношному стилі.

Hero 13 Black підтримує запис HLG HDR та 10-бітне відео в G-Log, має новий режим уповільненої зйомки до 400 кадрів в секунду та оновлений модуль Wi-Fi 6. Камера також отримала магнітне кріплення, магнітну зарядку та набір нових об’єктивів, включаючи Ultra Wide, Macro та Anamorphic. GoPro Hero на 35% менше та 46% легше, важить 86 г, підтримує запис 4K зі швидкістю 30 кадрів на секунду, та пропонує до 155 хвилин роботи.

Компактна екшн-камера GoPro Hero на 35% менша і на 46% легша за Hero 13 Black. Вона важить 86 р. Компанія каже, що її вбудований акумулятор може працювати приблизно до 155 хвилин під час запису відео 1080p зі швидкістю 30 кадрів на секунду. Вона також записує відео 4K зі швидкістю 30 кадрів за секунду і може робити уповільнені зйомки 2,7K зі швидкістю 60 кадрів за секунду.

Купити GoPro Hero 13 Black можна буде за $399, а Hero – $199. Продаж розпочнеться 10 та 22 вересня, відповідно. Об’єктиви Ultra Wide та Macro Lens можна буде купити з 10 вересня, Anamorphic Lens – лише з 2025 року.