Google заменит SMS на QR-коды при двухфаторной аутентификации27.02.25
Google отказывается от SMS-аутентификации в Gmail в пользу более защищенного метода — подтверждения через QR-код.
Ранее при создании учетной записи пользователи получали шестизначный код через SMS. Теперь же для входа придется сканировать QR-код с помощью камеры смартфона. В компании объясняют это борьбой со спамом и вредоносными учетными записями, а также защитой от мошенничества с SMS-кодами и схемами трафик-пампинга.
Хотя нововведение усложнит процесс входа для некоторых пользователей, оно поможет снизить риск подмены SIM-карты и кражи учетных записей. Изменения вступят в силу в ближайшие месяцы. Другие методы двухфакторной аутентификации, включая Google Authenticator и аппаратные ключи, останутся доступными.
Кроме того, Google усиливает защиту в Chrome, тестируя автоматическую смену скомпрометированных паролей и улучшенные инструменты управления вкладками.
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