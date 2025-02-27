Google заменит SMS на QR-коды при двухфаторной аутентификации

Google отказывается от SMS-аутентификации в Gmail в пользу более защищенного метода — подтверждения через QR-код.

Ранее при создании учетной записи пользователи получали шестизначный код через SMS. Теперь же для входа придется сканировать QR-код с помощью камеры смартфона. В компании объясняют это борьбой со спамом и вредоносными учетными записями, а также защитой от мошенничества с SMS-кодами и схемами трафик-пампинга.

Хотя нововведение усложнит процесс входа для некоторых пользователей, оно поможет снизить риск подмены SIM-карты и кражи учетных записей. Изменения вступят в силу в ближайшие месяцы. Другие методы двухфакторной аутентификации, включая Google Authenticator и аппаратные ключи, останутся доступными.

Кроме того, Google усиливает защиту в Chrome, тестируя автоматическую смену скомпрометированных паролей и улучшенные инструменты управления вкладками.