Google замінить SMS на QR-коди при двофаторній автентифікації

Google відмовляється від SMS-автентифікації в Gmail на користь більш захищеного методу підтвердження через QR-код.

Раніше під час створення облікового запису користувачі отримували шестизначний код через SMS. Тепер для входу доведеться сканувати QR-код за допомогою камери смартфона. У компанії пояснюють це боротьбою зі спамом та шкідливими обліковими записами, а також захистом від шахрайства із SMS-кодами та схемами трафік-пампінгу.

Хоча нововведення ускладнить процес входу для деяких користувачів, воно допоможе знизити ризик заміни SIM-картки та крадіжки облікових записів. Зміни набудуть чинності найближчими місяцями. Інші методи двофакторної автентифікації, включаючи Google Authenticator та апаратні ключі, залишаться доступними.

Крім того, Google посилює захист у Chrome, тестуючи автоматичну зміну скомпрометованих паролів та покращені інструменти керування вкладками.