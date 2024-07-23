Google закроет сервис коротких ссылок goo․gl в августе 2025 года

Google объявила, что сокращенные ссылки goo.gl перестанут работать 25 августа 2025 года. Компания прекратила создавать новые ссылки goo.gl в марте 2019 года и остановила аналитику и управление для всех пользователей в 2021 году.

С 23 августа 2024 года при переходе по goo.gl ссылке начнет отображаться промежуточная страница с сообщением «Эта ссылка в ближайшее время больше не будет работать». Пользователи смогут перейти на целевую страницу, нажав «Продолжить», с опцией «Больше не показывать».

Google рекомендует разработчикам перенести свои goo.gl ссылки на другие платформы, такие как Firebase Dynamic Links, как можно скорее, чтобы избежать прерывания работы своих сокращенных URL-адресов.