Google закроет сервис коротких ссылок goo․gl в августе 2025 года23.07.24
Google объявила, что сокращенные ссылки goo.gl перестанут работать 25 августа 2025 года. Компания прекратила создавать новые ссылки goo.gl в марте 2019 года и остановила аналитику и управление для всех пользователей в 2021 году.
С 23 августа 2024 года при переходе по goo.gl ссылке начнет отображаться промежуточная страница с сообщением «Эта ссылка в ближайшее время больше не будет работать». Пользователи смогут перейти на целевую страницу, нажав «Продолжить», с опцией «Больше не показывать».
Google рекомендует разработчикам перенести свои goo.gl ссылки на другие платформы, такие как Firebase Dynamic Links, как можно скорее, чтобы избежать прерывания работы своих сокращенных URL-адресов.
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Google закроет сервис коротких ссылок goo․gl в августе 2025 годаGoogle сервис
Google рекомендует разработчикам перенести свои goo.gl ссылки на другие платформы, такие как Firebase Dynamic Links
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