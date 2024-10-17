Google убрала возможность поиска по выбранному объекту на картинке

Недавнее обновление приложения Google привело к исчезновению ярлыка Google Lens из функции Circle to Search, которая позволяла пользователям быстро активировать Lens с минимальным количеством действий. Теперь для доступа к Lens пользователи должны использовать другие способы, такие как добавление ярлыка на главный экран или установку отдельного приложения Google Lens.

На данный момент неясно, было ли это изменение намеренным или же это ошибка, которую в будущем исправят. Обновление уже распространено на множество устройств, включая смартфоны Pixel, где отдельный ярлык Google Lens на главном экране помогает смягчить последствия изменения. Однако для других пользователей, которым Circle to Search предоставляла самый быстрый способ активировать Lens, это может вызвать неудобства.

Даже в бета-версии приложения Google отсутствует старый ярлык Lens, и вероятно, это изменение будет полностью внедрено как в стабильной, так и в бета-версии приложения после серверного обновления.

Ранее мы писали о том, что Google тестирует новую функцию верификации сайтов в поисковике, чтобы помочь пользователям избегать переходов на фальшивые или мошеннические сайты. Пользователи стали замечать галочки рядом с названиями верифицированных компаний в поисковых результатах. При наведении на такую ​​галочку появляется сообщение: «Эта маркировка свидетельствует о том, что этот бизнес именно тем, за кого себя выдает».

Этот подход похож на функцию Brand Indicators for Message Identification (BIMI) в Gmail, где прошедшие проверку компании получают отметку рядом с именем отправителя. Google не сделала официального объявления о полноценном запуске этой функции или ее широкомасштабном внедрении.