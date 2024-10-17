Google убрала возможность поиска по выбранному объекту на картинке17.10.24
Недавнее обновление приложения Google привело к исчезновению ярлыка Google Lens из функции Circle to Search, которая позволяла пользователям быстро активировать Lens с минимальным количеством действий. Теперь для доступа к Lens пользователи должны использовать другие способы, такие как добавление ярлыка на главный экран или установку отдельного приложения Google Lens.
На данный момент неясно, было ли это изменение намеренным или же это ошибка, которую в будущем исправят. Обновление уже распространено на множество устройств, включая смартфоны Pixel, где отдельный ярлык Google Lens на главном экране помогает смягчить последствия изменения. Однако для других пользователей, которым Circle to Search предоставляла самый быстрый способ активировать Lens, это может вызвать неудобства.
Даже в бета-версии приложения Google отсутствует старый ярлык Lens, и вероятно, это изменение будет полностью внедрено как в стабильной, так и в бета-версии приложения после серверного обновления.
Ранее мы писали о том, что Google тестирует новую функцию верификации сайтов в поисковике, чтобы помочь пользователям избегать переходов на фальшивые или мошеннические сайты. Пользователи стали замечать галочки рядом с названиями верифицированных компаний в поисковых результатах. При наведении на такую галочку появляется сообщение: «Эта маркировка свидетельствует о том, что этот бизнес именно тем, за кого себя выдает».
Этот подход похож на функцию Brand Indicators for Message Identification (BIMI) в Gmail, где прошедшие проверку компании получают отметку рядом с именем отправителя.Google не сделала официального объявления о полноценном запуске этой функции или ее широкомасштабном внедрении.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Возможность заряжать цифровые устройства бесконтактным образом – бесценна. С этим согласятся если не все, то многие пользователи. Посмотрим какие смартфоны с беспроводной зарядкой можно купить сегодня.
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Google убрала возможность поиска по выбранному объекту на картинкеGoogle обновление
В бета-версии приложения Google отсутствует старый ярлык Lens, и вероятно, это изменение будет полностью внедрено как в стабильной, так и в бета-версии
Новые часы Casio G-Shock посвящены авто Nissan GT-RCasio умные часы
Casio анонсировала новые часы G-Shock DW-5600, посвященные легендарному автомобилю Nissan GT-R. Это уже шестая коллаборация Casio с Nissan Japan