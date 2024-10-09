Google добавит синие галочки для верифицированных сайтов в поисковой выдаче?09.10.24
Google тестирует новую функцию верификации сайтов в поисковике, чтобы помочь пользователям избегать переходов на фальшивые или мошеннические сайты. Пользователи стали замечать галочки рядом с названиями верифицированных компаний в поисковых результатах. При наведении на такую галочку появляется сообщение: «Эта маркировка свидетельствует о том, что этот бизнес именно тем, за кого себя выдает».
Этот подход похож на функцию Brand Indicators for Message Identification (BIMI) в Gmail, где прошедшие проверку компании получают отметку рядом с именем отправителя. Google не сделала официального объявления о полноценном запуске этой функции или ее широкомасштабном внедрении.
Ранее Тим Либерт, бывший инженер Google, создал поисковую систему WebXray которая поможет увидеть, как именно веб-сайты отслеживают действия пользователей.
Идея создания WebXray возникла у него во время учебы в аспирантуре, когда он исследовал файлы cookie и рекламные технологии. Цель WebXray — упростить выявление компаний, занимающихся отслеживанием пользователей, чтобы прокуроры и другие заинтересованные стороны могли лучше разбираться в ситуации. Либерт считает, что хотя уже существуют законы, защищающие конфиденциальность в интернете, у регуляторов часто нет достаточных ресурсов для их эффективного применения. Он надеется, что WebXray поможет ускорить изменения в отрасли и повысить прозрачность онлайн-отслеживания.
Бесплатная версия WebXray предоставляет доступ к 25 ежедневным поискам и базовому анализу файлов cookie. Платные пользователи получают более детальный анализ нарушений конфиденциальности, что может быть полезным для юридических фирм или технологических компаний, стремящихся соблюдать законодательство.
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Google добавит синие галочки для верифицированных сайтов в поисковой выдаче?Google обновление поиск
Google тестирует новую функцию верификации сайтов в поисковике, чтобы помочь пользователям избегать переходов на фальшивые или мошеннические сайты
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