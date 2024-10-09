Google додасть сині галочки для верифікованих сайтів у пошуковій видачі?

Google тестує нову функцію верифікації сайтів у пошуковій системі, щоб допомогти користувачам уникати переходів на фальшиві або шахрайські сайти. Користувачі почали помічати галочки поруч із назвами верифікованих компаній у пошукових результатах. При наведенні на таку галочку з’являється повідомлення: “Це маркування свідчить про те, що цей бізнес саме тим, за кого себе видає”.

Цей підхід схожий на функцію Brand Indicators for Message Identification (BIMI) в Gmail, де компанії, що пройшли перевірку, отримують позначку поряд з ім’ям відправника. Google не зробила офіційного оголошення про повноцінний запуск цієї функції або її широкомасштабне впровадження.

Раніше Тім Ліберт, колишній інженер Google, створив пошукову систему WebXray, яка допоможе побачити, як саме веб-сайти відстежують дії користувачів.

Ідея створення WebXray виникла у нього під час навчання в аспірантурі, коли він досліджував файли cookie та рекламні технології. Мета WebXray – спростити виявлення компаній, які займаються відстеженням користувачів, щоб прокурори та інші зацікавлені сторони могли краще розумітися на ситуації. Ліберт вважає, що хоча вже існують закони, що захищають конфіденційність в інтернеті, регулятори часто не мають достатніх ресурсів для їх ефективного застосування. Він сподівається, що WebXray допоможе прискорити зміни в галузі та підвищити прозорість онлайн-відстеження.

Безкоштовна версія WebXray надає доступ до 25 щоденних пошуків та базового аналізу файлів cookie. Платні користувачі отримують детальніший аналіз порушень конфіденційності, що може бути корисним для юридичних фірм або технологічних компаній, які прагнуть дотримуватись законодавства.