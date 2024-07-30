Екс-інженер Google запустив пошуковик WebXray30.07.24
Тім Ліберт, колишній інженер Google, створив пошукову систему WebXray, яка допоможе побачити, як саме веб-сайти відстежують дії користувачів.
Ідея створення WebXray виникла у нього під час навчання в аспірантурі, коли він досліджував файли cookie та рекламні технології. Мета WebXray – спростити виявлення компаній, які займаються відстеженням користувачів, щоб прокурори та інші зацікавлені сторони могли краще розумітися на ситуації. Ліберт вважає, що хоча вже існують закони, що захищають конфіденційність в інтернеті, регулятори часто не мають достатніх ресурсів для їх ефективного застосування. Він сподівається, що WebXray допоможе прискорити зміни в галузі та підвищити прозорість онлайн-відстеження.
Безкоштовна версія WebXray надає доступ до 25 щоденних пошуків та базового аналізу файлів cookie. Платні користувачі отримують детальніший аналіз порушень конфіденційності, що може бути корисним для юридичних фірм або технологічних компаній, які прагнуть дотримуватись законодавства.
Нещодавно мешканка Сан-Франциско подала до суду на Microsoft та двох великих продавців секс-іграшок у США, звинувачуючи їх у незаконному відстеженні користувачів на сайтах без їхньої згоди. Цей випадок наголошує на важливості таких інструментів, як WebXray, для захисту конфіденційності користувачів в інтернеті.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Обивателі помітять лічені зміни у смартфонах лише за прямого зіставлення. Нам же, після півроку використання Samsung Galaxy S23 Ultra новий S24 Ultra здався навіть свіжішим, ніж можна собі уявити.
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Екс-інженер Google запустив пошуковик WebXrayінтернет пошук розробка
Тім Ліберт, колишній інженер Google, створив пошукову систему WebXray, яка допоможе побачити, як саме веб-сайти відстежують дії користувачів.
ADATA Legend 970 PRO – NVMe-накопичувачі отримали підтримку PCIe 5.0 та активне охолодженняADATA SSD накопичувач
Цікавою особливістю NVMe-накопичувачів ADATA Legend 970 PRO є використання контролера InnoGrit IG5666 із зовнішнім буфером DRAM та 232-шаровими мікросхемами пам’яті 3D NAND