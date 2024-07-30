Екс-інженер Google запустив пошуковик WebXray

Тім Ліберт, колишній інженер Google, створив пошукову систему WebXray, яка допоможе побачити, як саме веб-сайти відстежують дії користувачів.

Ідея створення WebXray виникла у нього під час навчання в аспірантурі, коли він досліджував файли cookie та рекламні технології. Мета WebXray – спростити виявлення компаній, які займаються відстеженням користувачів, щоб прокурори та інші зацікавлені сторони могли краще розумітися на ситуації. Ліберт вважає, що хоча вже існують закони, що захищають конфіденційність в інтернеті, регулятори часто не мають достатніх ресурсів для їх ефективного застосування. Він сподівається, що WebXray допоможе прискорити зміни в галузі та підвищити прозорість онлайн-відстеження.

Безкоштовна версія WebXray надає доступ до 25 щоденних пошуків та базового аналізу файлів cookie. Платні користувачі отримують детальніший аналіз порушень конфіденційності, що може бути корисним для юридичних фірм або технологічних компаній, які прагнуть дотримуватись законодавства.

Нещодавно мешканка Сан-Франциско подала до суду на Microsoft та двох великих продавців секс-іграшок у США, звинувачуючи їх у незаконному відстеженні користувачів на сайтах без їхньої згоди. Цей випадок наголошує на важливості таких інструментів, як WebXray, для захисту конфіденційності користувачів в інтернеті.