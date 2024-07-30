Экс-инженер Google запустил поисковик WebXray30.07.24
Тим Либерт, бывший инженер Google, создал поисковую систему WebXray которая поможет увидеть, как именно веб-сайты отслеживают действия пользователей.
Идея создания WebXray возникла у него во время учебы в аспирантуре, когда он исследовал файлы cookie и рекламные технологии. Цель WebXray — упростить выявление компаний, занимающихся отслеживанием пользователей, чтобы прокуроры и другие заинтересованные стороны могли лучше разбираться в ситуации. Либерт считает, что хотя уже существуют законы, защищающие конфиденциальность в интернете, у регуляторов часто нет достаточных ресурсов для их эффективного применения. Он надеется, что WebXray поможет ускорить изменения в отрасли и повысить прозрачность онлайн-отслеживания.
Бесплатная версия WebXray предоставляет доступ к 25 ежедневным поискам и базовому анализу файлов cookie. Платные пользователи получают более детальный анализ нарушений конфиденциальности, что может быть полезным для юридических фирм или технологических компаний, стремящихся соблюдать законодательство.
Недавно жительница Сан-Франциско подала в суд на Microsoft и двух крупных продавцов секс-игрушек в США, обвиняя их в незаконном отслеживании пользователей на сайтах без их согласия. Этот случай подчеркивает важность таких инструментов, как WebXray, для защиты конфиденциальности пользователей в интернете.
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Тим Либерт, бывший инженер Google, создал поисковую систему WebXray которая поможет увидеть, как именно веб-сайты отслеживают действия пользователей.
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