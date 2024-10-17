Google прибрала можливість пошуку по вибраному об’єкту на зображенні

Нещодавнє оновлення програми Google призвело до зникнення ярлика Google Lens із функції Circle to Search, яка дозволяла користувачам швидко активувати Lens з мінімальною кількістю дій. Тепер для доступу до Lens користувачі повинні використовувати інші способи, такі як додавання ярлика на головний екран або інсталяцію окремої програми Google Lens.

На даний момент неясно, чи була ця зміна навмисною, чи це помилка, яку в майбутньому виправлять. Оновлення вже поширене на багато пристроїв, включаючи смартфони Pixel, де окремий ярлик Google Lens на головному екрані допомагає пом’якшити наслідки зміни. Однак для інших користувачів, яким Circle to Search надавала найшвидший спосіб активувати Lens, це може спричинити незручності.

Навіть у бета-версії програми Google відсутня старий ярлик Lens, і ймовірно, ця зміна буде повністю впроваджена як у стабільній, так і в бета-версії програми після серверного оновлення.

Раніше ми писали про те, що Google тестує нову функцію верифікації сайтів у пошуковій системі, щоб допомогти користувачам уникати переходів на фальшиві або шахрайські сайти. Користувачі почали помічати галочки поруч із назвами верифікованих компаній у пошукових результатах. При наведенні на таку галочку з’являється повідомлення: «Це маркування свідчить про те, що цей бізнес саме тим, за кого себе видає».

Цей підхід схожий на функцію Brand Indicators for Message Identification (BIMI) в Gmail, де компанії, що пройшли перевірку, отримують відмітку поряд з ім’ям відправника Google не зробила офіційного оголошення про повноцінний запуск цієї функції або її широкомасштабне впровадження.