Google поднимает цену подписки YouTube Premium в ряде стран

Google постепенно поднимает цену на подписку Premium. В декабре 2023 года компания сообщила американским пользователям со старыми планами (происходящими от прекращенных сервисов Google Play Music или YouTube Red), что со следующего года им придется платить полную цену $13 в месяц. Теперь это сообщение получили пользователи из многих стран.

Менеджер по коммуникациям YouTube Пол Пеннингтон подтвердил, что цены растут как на YouTube Premium, который удаляет рекламу с потокового видео и музыкального сервиса, так и на отдельные планы YouTube Music:

“Мы обновляем цены на YouTube Premium и YouTube Music Premium для новых и текущих подписчиков в Болгарии, Коста-Рике, Доминиканской Республике, Эквадоре, Эстонии, Испании, Финляндии, Греции, Гватемале, Гондурасе, Кувейте, Литве, Люксембурге, Латвии. Рико, Португалии, Румынии, Словакии, Уругвае и Турции», — пишет Пол Пеннингтон.

Как можно заметить среди названных стран отсутствует Украина, в которой YouTube ввел региональные цены, поэтому индивидуальная подписка стоит 99 гривен в месяц, а семейная (для шести аккаунтов) — 149 гривен. Но не исключено, что со временем стоимость подписки YouTube Premium в Украине тоже вырастет.