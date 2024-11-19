18.11.24

Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля

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ASUS Zenbook S 16 (UM5606)

Новий ноутбук Asus Zenbook S 16 виконаний у корпусі з незвичайного металу, побудований на базі свіжої платформи AMD, адаптованої для ІІ, та має відмінну автономність. Розкажемо про цей преміальний ноутбук детальніше