Google піднімає ціну передплати YouTube Premium у низці країн

Google поступово піднімає ціну на передплату Premium. У грудні 2023 року компанія повідомила американським користувачам зі старими планами (походять від припинених сервісів Google Play Music або YouTube Red), що з наступного року їм доведеться платити повну ціну $13 на місяць. Тепер це повідомлення отримали користувачі багатьох країн.

Менеджер з комунікацій YouTube Пол Пеннінгтон підтвердив, що ціни зростають як на YouTube Premium, який видаляє рекламу з потокового відео та музичного сервісу, так і на окремі плани YouTube Music:

“Ми оновлюємо ціни на YouTube Premium та YouTube Music Premium для нових та поточних передплатників у Болгарії, Коста-Ріці, Домініканській Республіці, Еквадорі, Естонії, Іспанії, Фінляндії, Греції, Гватемалі, Гондурасі, Кувейті, Литві, Люксембурзі, Латвії. Ріко, Португалії, Румунії, Словаччини, Уругваї та Туреччини», — пише Пол Пеннінгтон.

Як можна помітити серед названих країн відсутня Україна, в якій YouTube запровадив регіональні ціни, тому індивідуальна передплата коштує 99 гривень на місяць, а сімейна (для шести облікових записів) — 149 гривень. Але не виключено, що згодом вартість передплати YouTube Premium в Україні також зросте.