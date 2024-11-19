Google піднімає ціну передплати YouTube Premium у низці країн19.11.24
Google поступово піднімає ціну на передплату Premium. У грудні 2023 року компанія повідомила американським користувачам зі старими планами (походять від припинених сервісів Google Play Music або YouTube Red), що з наступного року їм доведеться платити повну ціну $13 на місяць. Тепер це повідомлення отримали користувачі багатьох країн.
Менеджер з комунікацій YouTube Пол Пеннінгтон підтвердив, що ціни зростають як на YouTube Premium, який видаляє рекламу з потокового відео та музичного сервісу, так і на окремі плани YouTube Music:
“Ми оновлюємо ціни на YouTube Premium та YouTube Music Premium для нових та поточних передплатників у Болгарії, Коста-Ріці, Домініканській Республіці, Еквадорі, Естонії, Іспанії, Фінляндії, Греції, Гватемалі, Гондурасі, Кувейті, Литві, Люксембурзі, Латвії. Ріко, Португалії, Румунії, Словаччини, Уругваї та Туреччини», — пише Пол Пеннінгтон.
Як можна помітити серед названих країн відсутня Україна, в якій YouTube запровадив регіональні ціни, тому індивідуальна передплата коштує 99 гривень на місяць, а сімейна (для шести облікових записів) — 149 гривень. Але не виключено, що згодом вартість передплати YouTube Premium в Україні також зросте.
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