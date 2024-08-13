Google Pixel 9 Pro Fold представят официально уже через час

Google через час начнёт презентацию новых устройств. Мероприятие стартует в 20:00 (EET), в том числе и по Киеву. Как обычно, смотреть прямую трансляцию презентации можно будет на YouTube-канале компании.

В целом ожидается несколько новинок среди которых и складной смартфон Pixel 9 Pro Fold, а также флагманские смартфоны Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL. Кроме этого ещё стоит ждать релиз Pixel Watch 3 в двух размерах, флагманские наушники Pixel Buds Pro 2 и новые устройства для умного дома.

Слухи до

Согласно утечке, Google Pixel 9 Pro XL будет иметь 6,8-дюймовую OLED-панель с разрешением 2992 x 1344 пикселей и пиковой яркостью 3 000 нит. Она будет защищена слоем стекла Gorilla Glass Victus 2.

Pixel 9 Pro XL будет работать на базе процессора Tensor G4, работающего вместе с чипом безопасности M2. Устройство будет оснащено 16 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ постоянной памяти и Android 14. Вскоре после запуска устройство получит обновление ОС до Android 15.

Для селфи Pixel 9 Pro XL будет иметь 42-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/2.2 на передней панели. Задняя камера будет состоять из 50-мегапиксельной основной камеры с диафрагмой f/1.68, 48-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива с диафрагмой f/1.7 и углом обзора 123 градуса, а также 48-мегапиксельной перископической телефоток2/8. оптическим зумом.

Утечка не имела никакой информации об аккумуляторах или возможностях быстрой зарядки Pixel 9 Pro XL. Однако, согласно предварительным сообщениям, устройство Гугл будет оснащено аккумулятором емкостью 5 060 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Ожидается, что он также поддерживает беспроводную зарядку.

Кроме того, искусственный интеллект Gemini AI Pixel 9 XL Pro предложит ряд умных инструментов. Pixel Studio позволяет пользователям создавать уникальные изображения с помощью ИИ, в то время как приложение Weather на основе ИИ предоставляет обновление погоды вместе с рекомендациями по одежде. Функция Reimagine позволяет пользователям трансформировать объекты в фотографии, а Screenshot Search обеспечивает простой поиск скриншотов с помощью естественного языка.