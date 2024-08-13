Google Pixel 9 Pro Fold представлять офіційно вже за годину

Google за годину розпочне презентацію нових пристроїв. Захід стартує о 20:00 (EET), у тому числі й у Києві. Як завжди, дивитися пряму трансляцію презентації можна буде на YouTube-каналі компанії.

Загалом очікується кілька новинок серед яких і доладний смартфон Pixel 9 Pro Fold, а також флагманські смартфони Pixel 9, Pixel 9 Pro і Pixel 9 Pro XL. Крім цього ще варто чекати реліз Pixel Watch 3 у двох розмірах, флагманські навушники Pixel Buds Pro 2 і нові пристрої для розумного будинку.



Чутки до

Відповідно до витоку, Google Pixel 9 Pro XL матиме 6,8-дюймову OLED-панель з роздільною здатністю 2992 x 1344 пікселів та піковою яскравістю 3 000 ниток. Вона буде захищена шаром скла Gorilla Glass Victus 2.

Pixel 9 Pro XL працюватиме на базі процесора Tensor G4, що працює разом із чіпом безпеки M2. Пристрій буде оснащено 16 ГБ оперативної пам’яті, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ чи 1 ТБ постійної пам’яті та Android 14. Незабаром після запуску пристрій отримає оновлення ОС до Android 15.

Для Selfie Pixel 9 Pro XL матиме 42-мегапіксельну камеру з діафрагмою f/2.2 на передній панелі. Задня камера матиме з 50-Мпікс основну камеру з діафрагмою f/1.68, 48-мегапіксельного надширококутного об’єктиву з діафрагмою f/1.7 і кутом огляду 123 градуси, а також 48-мегапіксельної пери8 телефо. оптичним зумом.

Згідно з попередніми повідомленнями, пристрій Google буде оснащено акумулятором ємністю 5060 мАч з підтримкою проводової зарядки потужністю 45 Вт. Очікується, що він також підтримує бездротову заряджання.

Крім того, штучний інтелект Gemini AI Pixel 9 XL Pro запропонує низку розумних інструментів. Pixel Studio дозволяє користувачам створювати унікальні зображення за допомогою ІІ, в той час як програма Weather на основі ІІ надає оновлення погоди разом з рекомендаціями щодо одягу. Функція Reimagine дозволяє користувачам трансформувати об’єкти у фотографії, а Screenshot Search забезпечує простий пошук скріншотів за допомогою природної мови.