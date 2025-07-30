Google Opal — еще один ИИ-инструмент разработки приложений30.07.25
Google представила Opal — новый экспериментальный инструмент на базе искусственного интеллекта, доступный в рамках Google Labs. Сейчас он находится в открытом бета-тестировании, но только для пользователей из США.
Google Opal позволяет создавать и редактировать мини-приложения с помощью текстового описания и визуального конструктора. Идея в том, чтобы дать пользователю возможность быстро прототипировать продуктовые идеи, демонстрировать концепции или разрабатывать полностью новые приложения без необходимости программировать.
Кроме создания с нуля, Opal предлагает и шаблоны из встроенной библиотеки Google Labs — например, генератор блогов, инструмент для написания постов в соцсети, помощник для исследований, создание плейлистов и другие утилиты. Пользователь может комбинировать разные шаблоны, менять их логику, объединять функции и адаптировать под свои цели.
Особенность Opal — визуализация процесса: пользователь может наглядно видеть шаги, которые приводит к определённому результату, включая работу ИИ, промежуточные действия и полученные данные. Это облегчает создание многошаговых приложений, в которых задействовано несколько моделей и этапов.
Управлять всем этим можно без кода — достаточно обычных команд на естественном языке. Готовые мини-приложения можно редактировать, расширять или делиться ими с другими людьми через Google-аккаунт.
Таким образом, Opal — ещё одна спроба Google демократизировать инструменты ИИ і зробити створення додатків доступним для всіх, незалежно від технічного рівня.
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