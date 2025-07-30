Google Opal – ще один ШІ-інструмент розробки додатків30.07.25
Google представила Opal – новий експериментальний інструмент на базі штучного інтелекту, доступний у рамках Google Labs. Зараз він знаходиться у відкритому бета-тестуванні, але лише для користувачів із США.
Google Opal дозволяє створювати та редагувати міні-додатки за допомогою текстового опису та візуального конструктора. Ідея в тому, щоб дати користувачеві можливість швидко прототипувати продуктові ідеї, демонструвати концепції або розробляти нові програми без необхідності програмувати.
Окрім створення з нуля, Opal пропонує і шаблони із вбудованої бібліотеки Google Labs — наприклад, генератор блогів, інструмент для написання постів у соцмережі, помічник для досліджень, створення плейлистів та інші утиліти. Користувач може комбінувати різні шаблони, змінювати їхню логіку, об’єднувати функції та адаптувати під свої цілі.
Особливість Opal – візуалізація процесу: користувач може наочно бачити кроки, які призводить до певного результату, включаючи роботу ШІ, проміжні дії та отримані дані. Це полегшує створення багатокрокових додатків, у яких задіяно кілька моделей та етапів.
Керувати всім цим можна без коду – досить звичайних команд природною мовою. Готові міні-програми можна редагувати, розширювати або ділитися ними з іншими людьми через обліковий запис Google.
Таким чином, Opal — ще одна спроба Google демократизувати інструменти ШІ і зробити створення додатків доступним для всіх, незалежно від технічного рівня.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Набір клавіатури та мишки Logitech MK250 має стати черговим бестселером компанії у класі доступних комбо-комплектів. Розберемося чому
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Google Opal – ще один ШІ-інструмент розробки додатків Google розробка
Google Opal дозволяє створювати та редагувати міні-додатки за допомогою текстового опису та візуального конструктора
Tesla закупить для своїх автомобілів чіпи Samsung на $16 млрд Samsung Tesla бізнес процесор
Ілон Маск повідомив про укладання великого контракту з південнокорейською компанією Samsung Electronics на виробництво чіпів для електромобілів на $16,5 млрд.
Google Opal – ще один ШІ-інструмент розробки додатків
Tesla закупить для своїх автомобілів чіпи Samsung на $16 млрд
ChromeOS отримала синхронізацію між хромбуками
Смартфони Realme 15 і 15 Pro із захистом IP69 та батареєю 7000 мАг коштують від $280
Figma Make розробляючий додаток за допомогою ШІ став доступний всім
Електрокар BYD Sealion 06 має запас ходу 605 км, 388 л.с. та вбудований холодильник
Бот ChatGPT Agent пройшов перевірку Cloudflare на робота
В Україні розробили законопроект заборони російського софту та обладнання з 2030 року
Укрзалізниця додасть верифікацію через Дію під час купівлі квитків
Google відключить сервіс коротких посилань goo.gl