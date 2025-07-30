Google Opal – ще один ШІ-інструмент розробки додатків

Google представила Opal – новий експериментальний інструмент на базі штучного інтелекту, доступний у рамках Google Labs. Зараз він знаходиться у відкритому бета-тестуванні, але лише для користувачів із США.

Google Opal дозволяє створювати та редагувати міні-додатки за допомогою текстового опису та візуального конструктора. Ідея в тому, щоб дати користувачеві можливість швидко прототипувати продуктові ідеї, демонструвати концепції або розробляти нові програми без необхідності програмувати.

Окрім створення з нуля, Opal пропонує і шаблони із вбудованої бібліотеки Google Labs — наприклад, генератор блогів, інструмент для написання постів у соцмережі, помічник для досліджень, створення плейлистів та інші утиліти. Користувач може комбінувати різні шаблони, змінювати їхню логіку, об’єднувати функції та адаптувати під свої цілі.

Особливість Opal – візуалізація процесу: користувач може наочно бачити кроки, які призводить до певного результату, включаючи роботу ШІ, проміжні дії та отримані дані. Це полегшує створення багатокрокових додатків, у яких задіяно кілька моделей та етапів.

Керувати всім цим можна без коду – досить звичайних команд природною мовою. Готові міні-програми можна редагувати, розширювати або ділитися ними з іншими людьми через обліковий запис Google.

Таким чином, Opal — ще одна спроба Google демократизувати інструменти ШІ і зробити створення додатків доступним для всіх, незалежно від технічного рівня.