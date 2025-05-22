Google обогнала IBM по количеству патентов в области ИИ22.05.25
Google опередила IBM и стала лидером по количеству патентных заявок в области генеративного искусственного интеллекта и агентного ИИ. Об этом пишет Axios, ссылаясь на данные IFI Claims.
За последние месяцы количество заявок на патенты, связанные с генеративным ИИ в США, выросло более чем на 50%. Это свидетельствует об активном исследовании и разработке новых технологий.
Возглавляют список патентов для агентного ИИ в США Google и NVIDIA, за ними следуют IBM, Intel и Microsoft. В глобальном рейтинге лидируют те же Google и NVIDIA, а также в топ-10 вошли три китайских университета, подчеркивающих конкуренцию между США и Китаем в этой области.
Среди лидеров по заявкам на патенты генеративного ИИ в США – Google, Microsoft, NVIDIA, Capital One, Samsung, Adobe, Intel и Qualcomm. Что интересно, в топ-10 не попали Meta и OpenAI, поскольку Meta фокусируется на открытом коде, а OpenAI заявляет о намерении использовать патенты только для защиты.
За 14 месяцев с февраля 2024 года по апрель 2025 года количество заявок в США на патенты, связанные с генеративным ИИ, возросло на 56%, а выданных патентов стало больше на 32%. Генеративный ИИ составляет 17% заявок на патенты из ИИ в США, агентный ИИ — 7%.
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