Google випередила IBM за кількістю патентів в області ШІ22.05.25
Google випередила IBM і стала лідером за кількістю патентних заявок у галузі генеративного штучного інтелекту та агентного ШІ. Про це пише Axios, посилаючись на дані IFI Claims.
За останні місяці кількість заявок на патенти, пов’язані з генеративним ШІ у США, зросла більш ніж на 50%. Це свідчить про активне дослідження та розробку нових технологій.
Очолюють список патентів для агентного ШІ в США Google та NVIDIA, за ними слідують IBM, Intel та Microsoft. У глобальному рейтингу лідирують ті ж Google і NVIDIA, а також до топ-10 увійшли три китайські університети, які підкреслюють конкуренцію між США та Китаєм у цій галузі.
Серед лідерів за заявками на патенти генеративного ІІ у США – Google, Microsoft, NVIDIA, Capital One, Samsung, Adobe, Intel та Qualcomm. Що цікаво, у топ-10 не потрапили Meta та OpenAI, оскільки Meta фокусується на відкритому коді, а OpenAI заявляє про намір використовувати патенти лише для захисту.
За 14 місяців з лютого 2024 року до квітня 2025 року кількість заявок у США на патенти, пов’язані з генеративним ШІ, зросла на 56%, а виданих патентів побільшало на 32%. Генеративний ШІ становить 17% заявок на патенти з ІІ в США, агентний ШІ – 7%.
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