Google объединяет операционные системы Android и ChromeOS17.07.25
Google впервые открыто заявила о намерении слить две свои операционные системы — Android и ChromeOS. Подтверждение прозвучало от президента экосистемы Android Самира Самата в интервью TechRadar.
В ходе беседы о пользовательском опыте с техникой Apple Самат заметил, что компания «собирается объединить ChromeOS и Android в единую платформу» и сейчас изучает, как люди пользуются ноутбуками. Далее интервью переключилось на другие темы: Android 16, ИИ‑модель Gemini и умные очки, поэтому уточнений о будущем ОС не последовало. Сроки, техническая архитектура и степень обратной совместимости пока остаются неизвестными.
Индустрия обсуждает возможное сближение двух систем не первый год. Google уже тестировала десктопный режим Android, продвигала хромбуки на ARM‑процессорах и адаптировала мобильные приложения к большим экранам. Новый шаг, по всей видимости, нацелен улучшить работу Android‑приложений в оконном режиме, расширить поддержку периферии и создать более цельную экосистему для смартфонов, планшетов и ноутбуков.
Главный открытый вопрос — будущее нынешних Chromebook. Неясно, каким будет переходной процесс для пользователей, сохранится ли характерная для ChromeOS десятилетняя поддержка обновлений и как возможные изменения скажутся на корпоративном секторе, прежде всего школах, где хромбуки распространены особенно широко.
С учётом роста интереса к ARM‑ноутбукам, обновлённой линейки Pixel и акцента Google на ИИ, попытка перезапустить мобильную платформу выглядит логичной. ChromeOS до сих пор ограничена в работе с приложениями, а Android не всегда комфортен на больших дисплеях. Совмещение двух веток может частично решить обе проблемы, хотя конкретных деталей пока нет — а значит, серьёзных перемен в ближайшее время ждать не стоит.
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