Google об’єднує операційні системи Android та ChromeOS

Google вперше відкрито заявила про намір злити дві свої операційні системи – Android та ChromeOS. Підтвердження пролунало від президента екосистеми Android Саміра Самата в інтерв’ю TechRadar.

У ході бесіди про досвід користувача з технікою Apple Самат зауважив, що компанія «збирається об’єднати ChromeOS і Android в єдину платформу» і зараз вивчає, як люди користуються ноутбуками. Далі інтерв’ю переключилося на інші теми: Android 16, ІІ‑модель Gemini та розумні окуляри, тому уточнень про майбутнє ОС не було. Терміни, технічна архітектура та ступінь зворотної сумісності поки що залишаються невідомими.

Промисловість обговорює можливе зближення двох систем не перший рік. Google вже тестувала десктопний режим Android, просувала хромбуки на ARM-процесорах та адаптувала мобільні додатки до великих екранів. Новий крок, очевидно, має на меті покращити роботу Android-додатків у віконному режимі, розширити підтримку периферії та створити більш цілісну екосистему для смартфонів, планшетів та ноутбуків.

Головне відкрите питання – майбутнє нинішніх Chromebook. Неясно, яким буде перехідний процес для користувачів, чи збережеться характерна для ChromeOS десятирічна підтримка оновлень і як можливі зміни позначаться на корпоративному секторі, насамперед школах, де хромбуки поширені особливо широко.

З урахуванням зростання інтересу до ARM-ноутбуків, оновленої лінійки Pixel та акценту Google на ІІ, спроба перезапустити мобільну платформу виглядає логічною. ChromeOS досі обмежена в роботі з програмами, а Android не завжди комфортний на великих дисплеях. Поєднання двох гілок може частково вирішити обидві проблеми, хоча конкретних деталей поки немає — отже, серйозних змін найближчим часом не варто чекати.