Google об’єднує операційні системи Android та ChromeOS17.07.25
Google вперше відкрито заявила про намір злити дві свої операційні системи – Android та ChromeOS. Підтвердження пролунало від президента екосистеми Android Саміра Самата в інтерв’ю TechRadar.
У ході бесіди про досвід користувача з технікою Apple Самат зауважив, що компанія «збирається об’єднати ChromeOS і Android в єдину платформу» і зараз вивчає, як люди користуються ноутбуками. Далі інтерв’ю переключилося на інші теми: Android 16, ІІ‑модель Gemini та розумні окуляри, тому уточнень про майбутнє ОС не було. Терміни, технічна архітектура та ступінь зворотної сумісності поки що залишаються невідомими.
Промисловість обговорює можливе зближення двох систем не перший рік. Google вже тестувала десктопний режим Android, просувала хромбуки на ARM-процесорах та адаптувала мобільні додатки до великих екранів. Новий крок, очевидно, має на меті покращити роботу Android-додатків у віконному режимі, розширити підтримку периферії та створити більш цілісну екосистему для смартфонів, планшетів та ноутбуків.
Головне відкрите питання – майбутнє нинішніх Chromebook. Неясно, яким буде перехідний процес для користувачів, чи збережеться характерна для ChromeOS десятирічна підтримка оновлень і як можливі зміни позначаться на корпоративному секторі, насамперед школах, де хромбуки поширені особливо широко.
З урахуванням зростання інтересу до ARM-ноутбуків, оновленої лінійки Pixel та акценту Google на ІІ, спроба перезапустити мобільну платформу виглядає логічною. ChromeOS досі обмежена в роботі з програмами, а Android не завжди комфортний на великих дисплеях. Поєднання двох гілок може частково вирішити обидві проблеми, хоча конкретних деталей поки немає — отже, серйозних змін найближчим часом не варто чекати.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Відеокарти NVIDIA GeForce RTX 50 – коли чистої продуктивності вже замало
NVIDIA представила архітектуру Blackwell яка стала основною для відеокарт GeForce RTX 50-серії. Вона дала можливість зробити ряд алгоритмів та технологій ще ефективніше. Наприклад, DLSS та Frame Generation вийшли на новий рівень, генеруючі кадри ще краще. Розповімо про оновлення детальніше
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Google об’єднує операційні системи Android та ChromeOS Google Андроід операційна система
Google вперше відкрито заявила про намір злити дві свої операційні системи – Android та ChromeOS.
Українські військові зможуть обмінювати бали за уражені цілі на дрони війна
Раніше перевіркою результатів та передачею дронів займався Держспецзв’язок, тепер за верифікацію поразок та нарахування балів відповідає оборонний кластер Brave1
Google об’єднує операційні системи Android та ChromeOS
Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed – бездротова клавіатура зі змінними перемикачами
Fractal Design випустила корпус Mid-Tower серії Epoch
E Ink і Intel випустили тачпад на електронному чорнилі для ноутбуків
Біткоїн знову б’є рекорди. Ціна криптовалюти перевищила $123 тис.
Відеокарта Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition містить 5 кг золота і коштує півмільйона доларів
В Україні з’явилася організація-регулятор ШІ
Kingston випустила SSD NVMe-накопичувачі NV3 у форматі M.2 2230
Samsung Galaxy Watch8 та Galaxy Watch8 Classic стали першими на Wear OS 6 з ШІ Google Gemini
Навушники Sony WH-1000XM6 почали продавати в Україні
IDC: ринок ПК виріс на 6,5%, частка Apple Mac зросла на 21%