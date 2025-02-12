Google Messages сможет принимать звонки WhatsApp12.02.25
Google добавляет поддержку видеозвонков через WhatsApp в своём приложении Messages. Новая функция позволит пользователям инициировать звонки прямо из интерфейса чата, если оба собеседника установили WhatsApp.
Функция была обнаружена в последней версии APK Google Messages. При её активации в верхнем правом углу чата появится иконка видеокамеры, которая запускает видеозвонок через WhatsApp. Пока опция доступна только в индивидуальных переписках — в групповых чатах Google Messages по-прежнему предложит Google Meet.
Сроки официального релиза пока не объявлены, но ожидается, что обновление станет доступным в ближайшие недели. Возможно, в будущих версиях пользователям предложат выбор между WhatsApp и Meet для видеозвонков.
Тем временем WhatsApp выпустил обновление для iOS (версия 25.2.3), устраняющее уязвимость, связанную с функцией «Просмотр один раз». Баг позволял пользователям повторно просматривать исчезающие фотографии и видео, что нарушало политику конфиденциальности.
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