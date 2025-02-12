Google Messages сможет принимать звонки WhatsApp

Google добавляет поддержку видеозвонков через WhatsApp в своём приложении Messages. Новая функция позволит пользователям инициировать звонки прямо из интерфейса чата, если оба собеседника установили WhatsApp.

Функция была обнаружена в последней версии APK Google Messages. При её активации в верхнем правом углу чата появится иконка видеокамеры, которая запускает видеозвонок через WhatsApp. Пока опция доступна только в индивидуальных переписках — в групповых чатах Google Messages по-прежнему предложит Google Meet.

Сроки официального релиза пока не объявлены, но ожидается, что обновление станет доступным в ближайшие недели. Возможно, в будущих версиях пользователям предложат выбор между WhatsApp и Meet для видеозвонков.

Тем временем WhatsApp выпустил обновление для iOS (версия 25.2.3), устраняющее уязвимость, связанную с функцией «Просмотр один раз». Баг позволял пользователям повторно просматривать исчезающие фотографии и видео, что нарушало политику конфиденциальности.