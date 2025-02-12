Google Messages зможе приймати дзвінки WhatsApp

Google додає підтримку відеодзвінків через WhatsApp у своєму додатку Messages. Нова функція дозволить користувачам ініціювати дзвінки прямо з інтерфейсу чату, якщо обидва співрозмовники встановили WhatsApp.

Функцію було виявлено в останній версії APK Google Messages. Під час її активації у верхньому правому куті чату з’явиться іконка відеокамери, яка запускає відеодзвінок через WhatsApp. Поки опція доступна лише в індивідуальних листуваннях – у групових чатах Google Messages, як і раніше, запропонує Google Meet.

Терміни офіційного релізу поки що не оголошені, але очікується, що оновлення стане доступним у найближчі тижні. Можливо, у майбутніх версіях користувачам запропонують вибір між WhatsApp та Meet для відеодзвінків.

Тим часом WhatsApp випустив оновлення для iOS (версія 25.2.3), яке усуває вразливість, пов’язану з функцією «Перегляд один раз». Баг дозволяв користувачам повторно переглядати зникаючі фотографії та відео, що порушувало політику конфіденційності.