Google Messages зможе приймати дзвінки WhatsApp12.02.25
Google додає підтримку відеодзвінків через WhatsApp у своєму додатку Messages. Нова функція дозволить користувачам ініціювати дзвінки прямо з інтерфейсу чату, якщо обидва співрозмовники встановили WhatsApp.
Функцію було виявлено в останній версії APK Google Messages. Під час її активації у верхньому правому куті чату з’явиться іконка відеокамери, яка запускає відеодзвінок через WhatsApp. Поки опція доступна лише в індивідуальних листуваннях – у групових чатах Google Messages, як і раніше, запропонує Google Meet.
Терміни офіційного релізу поки що не оголошені, але очікується, що оновлення стане доступним у найближчі тижні. Можливо, у майбутніх версіях користувачам запропонують вибір між WhatsApp та Meet для відеодзвінків.
Тим часом WhatsApp випустив оновлення для iOS (версія 25.2.3), яке усуває вразливість, пов’язану з функцією «Перегляд один раз». Баг дозволяв користувачам повторно переглядати зникаючі фотографії та відео, що порушувало політику конфіденційності.
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