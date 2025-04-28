Google еще больше минимизирует интерфейс YouTube

YouTube снова готовит обновление внешнего вида: по данным Android Authority, платформа начала тестировать новый интерфейс в веб-версии.

Изменения затронули в первую очередь элементы управления. Теперь они стали полупрозрачными, получили форму капсул, а между ними появилось больше свободного пространства. Шкала воспроизведения стала тёмной, а ползунок громкости переместили вправо. При этом, судя по всему, регулировать громкость с помощью колёсика мыши или стрелок клавиатуры больше нельзя будет — такую возможность, скорее всего, уберут.

Пока новый интерфейс доступен лишь части пользователей в рамках тестирования. Когда редизайн станет доступен всем, точно неизвестно, но ожидается, что это произойдёт в 2025 году.

YouTube представил новый инструмент под названием «Музыкальный помощник», который предназначен для генерации фоновой музыки к видео с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщает TechCrunch.

Новая опция была продемонстрирована в ролике на канале Creator Insider. Она работает через платформу Creator Music, где пользователи могут воспользоваться вкладкой «Музыкальный помощник», чтобы ввести текстовое описание или выбрать предпочтительные музыкальные инструменты, настроение либо тип видео. На основе введённых параметров система искусственного интеллекта создаёт несколько бесплатных треков, которые затем можно скачать и добавить в видеоконтент.

Функция внедряется поэтапно и становится доступной авторам, подключённым к партнёрской программе YouTube и имеющим доступ к Creator Music.

Ранее компания начала тестирование функции «Dream Track», созданной на базе технологии DeepMind Lyria. Она позволяет генерировать короткие музыкальные композиции в стиле популярных исполнителей, однако в данный момент ограничена созданием только инструментальных треков. Сообщается, что YouTube уже работает над тем, чтобы интегрировать возможности Dream Track в Creator Music.