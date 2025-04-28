Google ще більше мінімізує інтерфейс YouTube

YouTube знову готує оновлення зовнішнього вигляду: за даними Android Authority, платформа почала тестувати новий інтерфейс у веб-версії.

Тепер вони стали напівпрозорими, отримали форму капсул, а між ними з’явилося більше вільного простору. Шкала відтворення стала темною, а повзунок гучності перемістили вправо.

Поки новий інтерфейс доступний лише частині користувачів в рамках тестування.

YouTube представив новий інструмент під назвою «Музичний помічник», призначений для генерації фонової музики до відео з використанням технологій штучного інтелекту, повідомляє TechCrunch.

Нова опція була продемонстрована у ролику на каналі Creator Insider. Вона працює через платформу Creator Music, де користувачі можуть скористатися вкладкою “Музичний помічник”, щоб ввести текстовий опис або вибрати кращі музичні інструменти, настрій або тип відео. На основі введених параметрів система штучного інтелекту створює кілька безкоштовних треків, які потім можна завантажити та додати до відеоконтенту.

Функція впроваджується поетапно і стає доступною для авторів, підключених до партнерської програми YouTube і які мають доступ до Creator Music.

Раніше компанія розпочала тестування функції “Dream Track”, створеної на базі технології DeepMind Lyria. Вона дозволяє генерувати короткі музичні композиції у стилі популярних виконавців, проте на даний момент обмежена створенням інструментальних треків. Повідомляється, що YouTube вже працює над тим, щоб інтегрувати можливості Dream Track у Creator Music.