Google Drive ускорит загрузку видео30.12.24
Google Drive получил обновление, которое облегчает работу с видеофайлами. Теперь видео можно просматривать сразу после загрузки, не дожидаясь завершения обработки.
Ранее пользователям приходилось ждать, пока система создаст версию видео, адаптированную для потокового воспроизведения. Этот процесс мог занимать значительное время, особенно при загрузке больших файлов. Теперь можно оперативно оценить видео, даже если обработка еще продолжается.
Однако возможность поделиться видео через встроенный плеер появится только после завершения обработки. Обновление дополняет другие улучшения в Google Drive, включая новый интерфейс видеоплеера и расширенные функции работы с документами. Эти изменения делают сервис более удобным и эффективным для хранения и просмотра мультимедиа.
Кроме того Google готовится представить значительные обновления в области поиска и управления файлами на Google Drive.
Пользователи будут иметь возможность классифицировать файлы по различным группам, таким как «Авто», «Банковские дела», «Расходы», «Дом», «Идентификационные документы», «Страхование», «Медицина», «Домашние животные», «Школа», «Налоги», «Путешествия», «Работа», что сделает упорядочивание файлов более удобным.
Эта функция будет доступна на вкладке «Домашняя страница» приложения для Android, где пользователи смогут выбирать категории для своих файлов. Важно отметить, что файлы смогут принадлежать к нескольким категориям, что повышает гибкость управления файлами по сравнению с текущей системой папок.
Хотя точная дата запуска этой функции пока неизвестна, ожидается, что она станет доступной для пользователей на платформах Android, iOS и в веб-версии Google Drive. Кроме того, с учетом активного развития Google в области искусственного интеллекта, возможно, эта функция будет поддерживаться алгоритмами машинного обучения для автоматической классификации файлов или предложения категорий на основе их содержания или названия.
Более подробная информация о новой функции может быть представлена на конференции Google I/O 2024, которая состоится 14 мая.
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