Google Drive прискорить завантаження відео30.12.24
Google Drive отримав оновлення, яке полегшує роботу із відеофайлами. Тепер відео можна переглядати відразу після завантаження, не чекаючи завершення обробки.
Раніше користувачам доводилося чекати, доки система створить версію відео, адаптовану для потокового відтворення. Цей процес міг займати значний час, особливо під час завантаження великих файлів. Тепер можна оперативно оцінити відео, навіть якщо обробка ще продовжується.
Однак, можливість поділитися відео через вбудований плеєр з’явиться тільки після завершення обробки. Оновлення доповнює інші покращення в Google Drive, включаючи новий інтерфейс відеоплеєра та розширені функції роботи з документами. Ці зміни роблять сервіс зручнішим та ефективнішим для зберігання та перегляду мультимедіа.
Крім того, Google готується представити значні оновлення в області пошуку та керування файлами на Google Drive.
Користувачі матимуть можливість класифікувати файли за різними групами, такими як «Авто», «Банківські справи», «Витрати», «Будинок», «Ідентифікаційні документи», «Страхування», «Медицина», « Домашні тварини», «Школа», «Податки», «Подорожі», «Робота», що зробить впорядкування файлів зручнішим.
Ця функція буде доступна на вкладці «Домашня сторінка» програми для Android, де користувачі матимуть змогу вибирати категорії для своїх файлів. Важливо, що файли зможуть належати до кількох категорій, що підвищує гнучкість керування файлами в порівнянні з поточною системою папок.
Хоча точна дата запуску цієї функції поки невідома, очікується, що вона стане доступною для користувачів на платформах Android, iOS і у веб-версії Google Drive. Крім того, з урахуванням активного розвитку Google в області штучного інтелекту, можливо, ця функція підтримуватиметься алгоритмами машинного навчання для автоматичної класифікації файлів або пропозиції категорій на основі їхнього змісту або назви.
Більш детальну інформацію про нову функцію можна знайти на конференції Google I/O 2024, яка відбудеться 14 травня.
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