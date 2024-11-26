Google Drive теперь адаптирован для Windows на ПК с ARM-процессорами26.11.24
Google выпустила нативную бета-версию Google Drive для компьютеров с операционной системой Windows on ARM. Приложение предлагает те же функции, за исключением плагина Outlook Meet.
Скачать инсталлятор можно здесь. Google сообщает, что он предложит пользователям установить также необходимую Microsoft WebView2.
Это лишь второе приложение Google, которое получило нативный порт для ПК с чипами Snapdragon X — первым был Chrome. Недавно компания также сообщила, что на Windows on ARM начало работать приложение Quick Share, но оно все еще использует эмуляцию.
Кроме Google свои нативные версии программ для новой ОС выпустили Arc Browser, NordVPN, Blender и Notion. Но многие программы по-прежнему полагаются на эмуляцию Prism, над улучшением которой Microsoft продолжает работать.
Также Google готовится представить значительные обновления в области поиска и управления файлами на Google Drive.
Пользователи будут иметь возможность классифицировать файлы по различным группам, таким как «Авто», «Банковские дела», «Расходы», «Дом», «Идентификационные документы», «Страхование», «Медицина», «Домашние животные», «Школа», «Налоги», «Путешествия», «Работа», что сделает упорядочивание файлов более удобным.
Эта функция будет доступна на вкладке «Домашняя страница» приложения для Android, где пользователи смогут выбирать категории для своих файлов. Важно отметить, что файлы смогут принадлежать к нескольким категориям, что повышает гибкость управления файлами по сравнению с текущей системой папок.
Хотя точная дата запуска этой функции пока неизвестна, ожидается, что она станет доступной для пользователей на платформах Android, iOS и в веб-версии Google Drive. Кроме того, с учетом активного развития Google в области искусственного интеллекта, возможно, эта функция будет поддерживаться алгоритмами машинного обучения для автоматической классификации файлов или предложения категорий на основе их содержания или названия.
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Google Drive теперь адаптирован для Windows на ПК с ARM-процессорами Google Windows
Google выпустила нативную бета-версию Google Drive для компьютеров с операционной системой Windows on ARM. Приложение предлагает те же функции, за исключением плагина Outlook Meet.
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