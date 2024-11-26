Google Drive тепер адаптований для Windows на ПК з процесорами ARM

Google випустила бета-версію Google Drive нативну для комп’ютерів з операційною системою Windows on ARM. Програма пропонує ті ж функції, за винятком плагіна Outlook Meet.

Завантажити інсталятор можна тут. Google повідомляє, що він запропонує користувачам встановити необхідну Microsoft WebView2.

Це лише друга програма Google, яка отримала нативний порт для ПК з чіпами Snapdragon X – першим був Chrome. Нещодавно компанія також повідомила, що на Windows on ARM почала працювати програма Quick Share, але вона все ще використовує емуляцію.

Крім Google, свої нативні версії програм для нової ОС випустили Arc Browser, NordVPN, Blender і Notion. Але багато програм, як і раніше, покладаються на емуляцію Prism, над поліпшенням якої Microsoft продовжує працювати.

Також Google готується представити значні оновлення в області пошуку та керування файлами на Google Drive.

Користувачі матимуть можливість класифікувати файли за різними групами, такими як «Авто», «Банківські справи», «Витрати», «Будинок», «Ідентифікаційні документи», «Страхування», «Медицина», « Домашні тварини», «Школа», «Податки», «Подорожі», «Робота», що зробить впорядкування файлів зручнішим.

Ця функція буде доступна на вкладці «Домашня сторінка» програми для Android, де користувачі матимуть змогу вибирати категорії для своїх файлів. Важливо, що файли зможуть належати до кількох категорій, що підвищує гнучкість керування файлами в порівнянні з поточною системою папок.

Хоча точна дата запуску цієї функції поки невідома, очікується, що вона стане доступною для користувачів на платформах Android, iOS і у веб-версії Google Drive. Крім того, з урахуванням активного розвитку Google в області штучного інтелекту, можливо, ця функція підтримуватиметься алгоритмами машинного навчання для автоматичної класифікації файлів або пропозиції категорій на основі їхнього змісту або назви.