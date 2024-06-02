Google добавит информацию о качестве воздуха с прогнозом погоды в результатах поиска02.06.24
Google добавляет информацию о качестве воздуха в карточку погоды в результатах поиска, что позволяет пользователям видеть статус и цветовое обозначение качества воздуха прямо на мобильных устройствах. Эта обновленная функция будет доступна в приложении Google для Android и iOS, а также в мобильном интернете. Информация об AQI (индексе качества воздуха) уже отображается в различных других местах, таких как Discover и Google Maps.
Однако в поисковой версии для компьютеров эта функция пока недоступна из-за различий в дизайне. Кроме того, пользователи не могут увидеть точное число AQI при выполнении полного поиска по качеству воздуха с картой. Google планирует добавить эту функцию в будущих обновлениях, а также возможность отображения качества воздуха в полноэкранном режиме погоды для Android.
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