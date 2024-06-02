Google додасть інформацію про якість повітря з прогнозом погоди в результатах пошуку

Google додає інформацію про якість повітря в картку погоди в результатах пошуку, що дозволяє користувачам бачити статус і позначення кольору якості повітря прямо на мобільних пристроях. Ця оновлена ​​функція буде доступна у програмах Google для Android та iOS, а також у мобільному інтернеті. Інформація про AQI (індекс якості повітря) вже відображається в різних інших місцях, таких як Discover та Google Maps.

Однак у пошуковій версії для комп’ютерів ця функція поки недоступна через відмінності в дизайні. Крім того, користувачі не можуть побачити точну кількість AQI при виконанні повного пошуку якості повітря з картою. Google планує додати цю функцію в майбутніх оновленнях, а також можливість відображення якості повітря в повноекранному режимі погоди для Android.