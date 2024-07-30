Google Диск сможет добавлять автоматические субтитры к видео

Google Диск теперь предлагает автоматическое создание субтитров для загружаемых пользователями видео, что значительно упрощает доступность и поиск медиафайлов по их содержанию. Эта функция уже доступна и использует технологию распознавания языка для транскрибирования аудио, автоматически генерируя субтитры.

Для личных учетных записей Google требуется вручную запрашивать субтитры после загрузки видео. Это можно сделать, щелкнув правой кнопкой мыши на видео на Диске, выбрав «Управлять дорожками субтитров» и нажав «Создать автоматические субтитры». Также можно воспользоваться меню с тремя точками в верхнем правом углу во время воспроизведения видео.

Пользователи Google Workspace получают автоматические субтитры без дополнительных настроек, если их администраторы не отключат эту опцию. Для видео, загруженных до внедрения этой функции, нужно вручную запросить автоматические субтитры, что может занять некоторое время.

Просмотреть субтитры можно в проигрывателе YouTube, нажав кнопку «CC». На данный момент поддерживается только английский язык, но Google планирует добавить другие языки в будущем, что сделает функцию еще более полезной для пользователей по всему миру.