Google Диск зможе додавати автоматичні субтитри до файлів відео30.07.24
Google Диск тепер пропонує автоматичне створення субтитрів для відео, що завантажуються користувачами, що значно спрощує доступність і пошук медіафайлів за їх змістом. Ця функція вже доступна та використовує технологію розпізнавання мови для транскрибування аудіо, автоматично генеруючи субтитри.
Для особистих облікових записів Google потрібно вручну вимагати субтитри після завантаження відео. Це можна зробити, клацнувши правою кнопкою миші на відео на Диску, вибравши “Керувати доріжками субтитрів” та натиснувши “Створити автоматичні субтитри”. Також можна скористатися меню з трьома точками у верхньому правому кутку під час відтворення відео.
Користувачі Google Workspace отримують автоматичні субтитри без додаткових налаштувань, якщо адміністратори не відключать цю опцію. Для відео, завантажених перед впровадженням цієї функції, потрібно вручну запросити автоматичні субтитри, що може зайняти деякий час.
Переглянути субтитри можна у програвачі YouTube, натиснувши кнопку “CC”. На даний момент підтримується лише англійська мова, але Google планує додати інші мови у майбутньому, що зробить функцію ще більш корисною для користувачів у всьому світі.
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