Google DeepMind может переводить стародавние тексты благодаря новой модели Aeneas27.07.25
В античном Риме письменность была повсюду — от имперских монументов до повседневных предметов. Но до наших дней дошли лишь обрывки: многие тексты повреждены временем или преднамеренно уничтожены. Чтобы помочь историкам в их реконструкции, команда Google DeepMind разработала Aeneas — открытую модель ИИ, способную восстанавливать латинские надписи, определять их возраст и вероятное место происхождения.
Aeneas работает не тільки с текстом, но и с контекстом — что критически важно в эпиграфике. Историки обычно ищут параллели вручную: сравнивают формулировки, грамматические конструкции и типовые фразы, чтобы приблизительно датировать и интерпретировать находку. Aeneas делает это автоматически, обрабатывая десятки тысяч латинских текстов за секунды.
Разработка велась в сотрудничестве с Ноттингемским университетом, при участии исследователей из Оксфорда, Ворика и Афин. Модель обучена на специально созданном датасете LED (Latin Epigraphic Dataset), в который вошли более 176 000 надписей, собранных и упорядоченных историками за десятилетия. Надписи очищены, унифицированы и снабжены метаданными: местом находки, предполагаемой датой и контекстом.
Технически Aeneas использует архитектуру трансформеров. Один модуль анализирует текст, другие — восстанавливают утраченные символы и вычисляют временные и географические параметры. В качестве дополнительного ввода могут использоваться изображения, указывающие на физическое происхождение артефакта.
Кроме реконструкции, модель предлагает список наиболее похожих надписей — своего рода «контекстуальное родство». Система создаёт “векторный профиль” текста, где учитываются тема, стиль, период, происхождение и сходство с другими источниками.
Инструмент уже доступен онлайн для историков, преподавателей, студентов и музейных специалистов на сайте predictingthepast.com.
По словам разработчиков, Aeneas показывает передовые результаты и может стать новым стандартом в цифровой эпиграфике, а в перспективе — адаптироваться к другим древним языкам и носителям, от папирусов до монет.
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Google DeepMind может переводить стародавние тексты благодаря новой модели Aeneas искусственный интеллект история
Google DeepMind Aeneas работает не тільки с текстом, но и с контекстом — что критически важно в эпиграфике
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