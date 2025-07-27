Google DeepMind може перекладати стародавні тексти завдяки новій моделі Aeneas27.07.25
В античному Римі писемність була всюди – від імперських монументів до повсякденних предметів. Але до наших днів дійшли лише уривки: багато текстів пошкоджено часом або навмисно знищено. Щоб допомогти історикам у їхній реконструкції, команда Google DeepMind розробила Aeneas — відкриту модель ШІ, здатну відновлювати латинські написи, визначати їхній вік та ймовірне місце походження.
Aeneas працює не лише з текстом, а й із контекстом — що критично важливо в епіграфіці. Історики зазвичай шукають паралелі вручну: порівнюють формулювання, граматичні конструкції та типові фрази, щоб приблизно датувати та інтерпретувати знахідку. Aeneas робить це автоматично, опрацьовуючи десятки тисяч латинських текстів за секунди.
Розробка велася у співпраці з Ноттінгемським університетом за участю дослідників з Оксфорда, Воріка та Афін. Модель навчена на спеціально створеному датасеті LED (Latin Epigraphic Dataset), до якого увійшли понад 176 000 написів, зібраних та впорядкованих істориками за десятиліття. Написи очищені, уніфіковані та забезпечені метаданими: місцем знахідки, передбачуваною датою та контекстом.
Технічно Aeneas використовує архітектуру трансформерів. Один модуль аналізує текст, інші – відновлюють втрачені символи та обчислюють часові та географічні параметри. Як додаткове введення можуть використовуватися зображення, що вказують на фізичне походження артефакту.
Крім реконструкції, модель пропонує список найбільш схожих написів — свого роду «контекстуальну спорідненість». Система створює “векторний профіль” тексту, де враховуються тема, стиль, період, походження та схожість з іншими джерелами.
Інструмент вже доступний онлайн для істориків, викладачів, студентів та музейних фахівців на сайті predictingthepast.com.
За словами розробників, Aeneas показує передові результати і може стати новим стандартом у цифровій епіграфіці, а в перспективі адаптуватися до інших стародавніх мов та носіїв, від папірусів до монет.
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