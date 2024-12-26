Google Chrome получит искусственный интеллект для проверки безопасности посещаемых сайтов

Google добавила в Chrome Canary новую функцию обнаружения мошенничества с помощью искусственного интеллекта. Эта технология, работающая локально на устройстве, анализирует веб-страницы на угрозы без отправки данных на внешние серверы, что обеспечивает повышенную безопасность личных данных. Функция под названием «Client Side Detection Brand and Intent for Scam Detection» использует языковые модели для анализа страниц и будет доступна на Windows, Mac и Linux.

Google интегрировала эту функцию в ответ на рост киберугроз, включая более 600 миллионов атак ежедневно. Ранее Google Chrome уже вводил предупреждения о подозрительных загрузках. Пользователи могут активировать новую функцию, обновив Chrome Canary и включив ее в настройках chrome://flags.

Google объявил о запуске новой платной версии своего веб-браузера Chrome. Chrome Enterprise Premium для бизнес-клиентов предлагает ряд усиленных мер безопасности, включая защиту данных и сканирование вредоносных программ.

Одна из ключевых особенностей платной версии — это предотвращение потери данных и более глубокое сканирование вредоносного программного обеспечения. С другой стороны, бесплатная версия Chrome предлагает общую защиту от фишинга и вредоносного программного обеспечения.

В дополнение к этому, обычные пользователи Chrome также получат новые функции безопасности, которые позволяют больше контроля над разрешениями веб-сайтов, в частности, доступом к управлению мышью и клавиатурой.

Chrome Enterprise Premium также предлагает ряд преимуществ для бизнеса, таких как ограничения на загрузку и печать документов, что способствует усилению безопасности, а также совместимость с другим корпоративным программным обеспечением, включая Google Workspace.